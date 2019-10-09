Футбол
РИА НовостиЭкс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба
Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
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Кино
Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»
Фильм Про 04:22
Экономика
В ООН заявили о нехватке финансирования
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, международная организация столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
Московский Комсомолец вчера в 17:53
Армия и оружие
В украинской оборонке вскрыли очередную схему на 3 миллиона долларов
«Главный военный прокурор открыл уголовное дело по фактам возможного злоупотребления должностными лицами Министерства обороны, в следствии чего было утрачено 84,5 миллиона гривен [3,4 миллиона долларов] из бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
Новостной фронт вчера в 09:00
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья впервые стала матерью
Несмотря на успешную карьеру, больше всего Имбрулья всегда стремилась стать мамой, но личная жизнь артистки складывалась не так удачно: с 2003 по 2008 год она была замужем за фронтменом группы Silverchair Дэниелом Джонсом, но детей у супругов так и не появилось, как и в последующих отношениях Натали со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером и музыкантом Ленни Кравицем.
Sunmag.me 07:49
Футбол
Сборная Германии упустила победу над Аргентиной
LiveSport.ru 16:57
Наука
Британцы смогли увеличить эффективность взрывчатки
Британские эксперты рассказали, что разработанная ими технология позволяет улучшить характеристики получаемой в итоге взрывчатки.
Goroday.ru 11:16
Космос
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября
Российская газета 18:48
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru вчера в 09:35
Политика
Путин повысил зарплаты себе и Медведеву
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты главы правительства РФ и президента страны.
Труд 07 октября в 12:39
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости 18:20
Экономика
В России рекордно вырастет число мигрантов
Аналитики РЭУ имени Плеханова, основываясь на цифрах, обнародованных Росстатом, предсказали рекордное увеличение количества мигрантов в России в нынешнем году.
Gorodovoy.spb.ru вчера в 04:36
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Faktom 07 октября в 07:42
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Происшествия
В Москве автобус врезался в газопровод
Российская газета 16:14
Общество
Моника Беллуччи появилась в полупрозрачном боди с глубоким декольте
Беллуччи появилась там в элегантном, то в то же время сексуальном наряде.
7Дней.ру 14:30
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
РИА Новости 09:54
Армия и оружие
Турецкие войска зашли в Сирию с трех точек
Турецкие вооруженные силы в среду вечером начали наземный этап операции "Источник мира", они пересекли границу с Сирией к востоку от Евфрата.
Вести.Ru 15:55
Происшествия
В Брянске 19-летнему виновнику жуткого ДТП удалили селезенку
По словам знакомых, медикам пришлось удалить Вадиму Воронцову селезенку и откачивать собравшуюся в брюшной полости кровь.
Городской телеканал (Брянск) 06:11
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в авиаударе по тюрьме с боевиками ИГ
Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" обвинили Анкару в нанесении авиаудара по тюрьме на севере Сирии, в которой содержатся боевики ИГ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:45
Общество
Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.
RT на русском вчера в 07:05
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 17:37
Политика
Порошенко предложил семь шагов для избежания «формулы Штайнмайера»
"Формулу Штайнмайера" киевским властям предложено рассматривать как "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к подписчикам в Facebook.
SM News 12:16
Интернет
Роскачество определило самые лучшие мессенджеры
Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 вчера в 09:58
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.
Lenta.ru вчера в 11:35