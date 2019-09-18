Происшествия
Брянские новостиЭкс-вратарь брянского Динамо Мандрыкин рассказал о жизни после ДТП
Бывший вратарь брянского «Динамо» рассказал в интервью «АиФ» о том, как покалечился в ДТП на скорости 200 километров в час. Он до сих пор прикован к постели и сильно изменился за 9 лет после трагедии. ДТП случилось ноябрьской ночью 2010 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Свободная Пресса 01:47
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Кино
Стартовали съемки нового фильма Mortal Kombat
В Австралии стартовали съемки нового фильма Mortal Kombat. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил сценарист проекта Грег Руссо.
ТК Звезда вчера в 10:06
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Политика
Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга
Победивший на выборах глава Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Северной столицы.
Слово и Дело 04:12
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе — Кравченко
В зоне проведения карательной операции против Донбасса проходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии фронта.
REGNUM 04:58
Политика
Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что через несколько часов после того, как Министерство юстиции США подало на него в суд за публикацию мемуаров Permanent Record («Личное дело»), эта книга стала самой продаваемой в мире.
Профиль 03:59
Политика
Роскосмос не выполнит план на 2019 год по запускам ракет
Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45, как это планировалось ранее.
Новые Известия 04:59
Политика
Алиханов решил увеличить оклады чиновников
В регионе планируют увеличить оклады чиновников.
Калининград.Ru 06:33
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39
Происшествия
На приморских пограничников в Японском море напали браконьеры из КНДР
"Пограничники в районе банки (мели) Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством", — приводит заявление Центра общественных связей ФСБ РФ РИА Новости.
PrimaMedia.ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино
Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать.
Газета.Ru 01:41
Здоровье
В Счетной палате предложили ввести новые медкарты для россиян
Например, чтобы увидеть эффект от нацпроекта "Демография" в медицинских учреждениях можно ввести карты здорового образа жизни, предложил он.
Российская газета вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета вчера в 03:38
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет
Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Футбол
Лапочкин: недавно ко мне ломились в судейскую. Очень уважаемые люди
Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак" (1:3).
Чемпионат 01:00