Бывший вратарь брянского «Динамо» рассказал в интервью «АиФ» о том, как покалечился в ДТП на скорости 200 километров в час. Он до сих пор прикован к постели и сильно изменился за 9 лет после трагедии. ДТП случилось ноябрьской ночью 2010 года.

Экс-вратарь брянского Динамо Мандрыкин рассказал о жизни после ДТП

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