Происшествия
Брянские новостиЭкс-вратарь брянского Динамо Мандрыкин рассказал о жизни после ДТП
Бывший вратарь брянского «Динамо» рассказал в интервью «АиФ» о том, как покалечился в ДТП на скорости 200 километров в час. Он до сих пор прикован к постели и сильно изменился за 9 лет после трагедии. ДТП случилось ноябрьской ночью 2010 года.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:33, Вашингтон
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
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Врач предположил развитие сепсиса у тяжелобольной Анастасии Заворотнюк
Bimru.ru вчера в 01:45
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
Вести.Ru вчера в 08:43
Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Политика
«Роскосмос» выполнит в этом году порядка 40 запусков ракет
Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45 запланированных ранее запусков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
РИА Новости 05:06
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Политика
Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его
Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Известия 04:31
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Армия и оружие
Пентагон обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию
Американская разведка обнаружила доказательства причастности Ирана к атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.
vtomske.ru 01:32
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал, кем хочет стать после ухода из спорта
News.ru вчера в 16:11
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили сделку по слиянию
Компании "Дикси", "Бристоль" и "Красное и Белое" завершили сделку по слиянию.
ТАСС 05:12
Происшествия
Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии
Известия 00:35
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото мужа с Кокориным на свободе
Жена Павла Мамаева Алана в своем Instagram опубликовала фото своего мужа с Александром Кокориным в автомобиле после освобождения по УДО.
Нева Спорт вчера в 04:03
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино
Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.
ТАСС 01:03
Фигурное катание
Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Политика
В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
РИА Новости 04:01
Кино
Телесериал «Властелин колец» снимут в Новой Зеландии
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Футбол
В «Зените» прокомментировали травму Азмуна в матче с «Лионом»
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о травме нападающего команды Сердара Азмуна в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
RT на русском 04:32
Общество
Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56