Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЭкс-вратарь сборной Турции Рюшту находится в «критическом состоянии»

Бывший голкипер сборной Турции Рюшту Рекбер находится в больнице в «критическом состоянии» после положительного результата теста на коронавирус, сообщает Daily Mail.
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Матч жизни: легендарный вратарь в критическом состоянии из-за вируса

РИА Новости01:00

Кто ещё в мире спорта заразился коронавирусом

RT на русскомвчера в 14:31

Экс-футболист «Барселоны» находится в критическом состоянии в больнице

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Экс-вратарь «Барсы» и сборной Турции Речбер находится в критическом состоянии. У него коронавирус

Sports.ruвчера в 06:44

Состояние легенды турецкого футбола Речбера стало критическим. У него — коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 06:36

Бывший вратарь сборной Турции Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом

Sport24.ruвчера в 07:45

Легенда сборной Турции Рюшту находится в критическом состоянии. Он заражён коронавирусом

Чемпионатвчера в 06:21
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 10:48
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Энергетика

WSJ сообщает о проблемах Саудовской Аравии с продажей нефти

Саудовская Аравия, как и обещала, с 1 апреля увеличила поставки нефти на рынок, однако часть этого сырья остается невостребованной.
Экономика сегодня 09:44
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа вчера в 05:30
Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти 15 апреля

Поссер утверждает, что в ходе внутреннего обсуждения Apple назвала ориентировочные даты релиза iPhone Se 2. Показать миру новинку компания планирует 15 апреля, а сами продажи начнутся с 22.
IT-World 10:29
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия 06:43
Общество

Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье

К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Вести Подмосковья 12:24
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Происшествия

На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета 10:50
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Общество

В Татарстане ввели систему пропусков по sms для выхода из дома

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков для выхода их дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в постановлении правительства республики.
Ведомости 01:59
Энергетика

В Россию начнут поставлять дешевый бензин из Европы

В России могут начать массовые закупки бензина в европейских странах из-за резкого снижения цен на нефть.
Gazeta.SPb вчера в 08:51
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Общество

В России сотовые операторы проследят за соблюдением карантина

Если абонент не соблюдает условия карантина, ему пришлют СМС, а если систематически нарушает правила - операторы сообщат об этом в полицию.
Вести.Ru 13:59
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

По состоянию на среду, ни одного случая заражения не зафиксировано в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе, передает "Газета. ру" Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777.
Известия 09:49
Общество

Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Происшествия

В Чечне умер первый человек с коронавирусом

В Чечне зарегистрировали первый случай смерти у пациента с коронавирусом COVID-19, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Рита Термулаева.
Коммерсантъ 05:51
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Происшествия

Во Владимире рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Власти Владимира заявили о двух случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией в городе.
РИА Новости 11:41
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Здоровье

Коронавирус заменит более опасная инфекция

В будущем человечество может столкнуться с еще более опасной инфекцией, чем COVID-19, вызываемый коронавирусом SARS-CoV-2, заявил «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров.
Живая Кубань 05:03
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Здоровье

В три больницы Петербурга занесли коронавирус

Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.
Интерфакс 10:48
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Экономика

Закон о налоге с процентов по вкладам принят

Закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения уже принят.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:03
Общество

В апреле дончанам доставят пенсии и пособия на дом

Rostof.ru 10:00
Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
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Турецкий вратарь
Турецкий футбольный вратарь. Абсолютный рекордсмен по числу матчей сыгранных за национальную сборную Турции - 120 матчей; свой прощальный матч в сборной сыграл 26 мая 2012 года. Известен как многолетний основной вратарь сборной Турции, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира и Европы, а также клуба «Фенербахче», за который выступал более 10 лет.
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