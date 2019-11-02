Касилье грозит дисквалификация на срок от восьми до 12 матчей. В случае применения максимально суровых санкций 33-летний футболист сможет вновь выйти на поле лишь в середине января. Касилья перешёл в «Лидс» из «Реала» в начале этого года.

Экс-вратаря «Реала» могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

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