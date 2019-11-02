Футбол

MetaratingsMetaratingsЭкс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм

Испанскому голкиперу «Лидса» Кико Касилье грозит многоматчевая дисквалификация. Дело в том, что испанец позволил себе оскорбить конголезского нападающего «Чарльтона» Джонатана Леко по расовому признаку.
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Экс-голкипер «Реала» обвинен в расизме и может быть отстранен на 8-12 матчей

Sportbox.RU01:55

Экс-голкипер «Реала» обвинен в расизме и может быть отстранен на 8-12 матчей

Матч ТВ01:55

Экс-вратаря «Реала» могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

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Sport24.ru04:36

Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм

Metaratings03:40

СМИ: Экс-вратарь «Реала» Касилья может быть дисквалифицирован за расизм в Англии

RT на русском05:28

Голкипера «Лидса» Касилью накажут 12 матчевой дисквалификацией за расизм на поле

ODDS.ru05:34
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Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.
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ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму

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