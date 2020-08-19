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Вести.Ru
Вести.Ru

Экс-юрист ФБР признался в подлоге по делу о сговоре Трампа с Россией

Бывший юрист Федерального бюро расследований Кевин Клинсмит признался в подлоге документов для начала слежки американских спецслужб за предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Как передает ТАСС, такое заявление он сделал о ходе онлайн-заседания окружного суда в Вашингтоне.В источнике
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Газета.Ru

Экс-юрист ФБР признал подлог по делу о «сговоре» Трампа с Россией

Газета.Ru17:30
Телеканал 360°

Экс-сотрудник ФБР признался в подделке основания для рсследования по «сговору Трампа с Россией»

Телеканал 360°вчера в 14:10
ТАСС

Экс-юрист ФБР признался в подлоге данных в деле о слежке за кампанией Трампа

ТАССвчера в 15:05
Lenta.ru

Экс-сотрудник ФБР признался в подделке улик по делу о «сговоре Трампа с Россией»

Lenta.ruвчера в 14:53
ФАН

Экс-глава отдела ФБР признался в лживых показаниях о «сговоре» Трампа с РФ

ФАНвчера в 14:11
РИА Новости

Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о «сговоре Трампа с Россией»

РИА Новостивчера в 15:22
Взгляд.ру

Экс-сотрудник ФБР признался в фальсификации документов о «сговоре Трампа с Россией»

Взгляд.рувчера в 14:08

Число умерших от коронавируса в Карелии достигло 25

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась жительница Петрозаводска 1942 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания.
Столица на Онего01:56
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В Югре задержаны подозреваемые в экстремистской деятельности

По версии следствия, 42‑ и 48-летний жители Югорска в период с 6 сентября 2017 по 18 августа 2020 года организовали секту, пропагандирующую идеологию «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUMвчера в 14:16

Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Lenta.ru21:00
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Разведка США решила, что Ухань скрывал от Пекина масштабы коронавируса

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, скрывали от центрального руководства масштабы эпидемии, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей властей США.
Газета.Ru01:31
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