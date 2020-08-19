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Вести.Ru

Экс-юрист ФБР признался в подлоге по делу о сговоре Трампа с Россией

Бывший юрист Федерального бюро расследований Кевин Клинсмит признался в подлоге документов для начала слежки американских спецслужб за предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Как передает ТАСС, такое заявление он сделал о ходе онлайн-заседания окружного суда в Вашингтоне.В источнике
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Lenta.ru

Экс-сотрудник ФБР признался в подделке улик по делу о «сговоре Трампа с Россией»

Lenta.ruвчера в 14:53
РИА Новости

Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о «сговоре Трампа с Россией»

РИА Новостивчера в 15:22
ТАСС

Экс-юрист ФБР признался в подлоге данных в деле о слежке за кампанией Трампа

ТАССвчера в 15:05
Газета.Ru

Экс-юрист ФБР признал подлог по делу о «сговоре» Трампа с Россией

Газета.Ru17:30
ФАН

Экс-глава отдела ФБР признался в лживых показаниях о «сговоре» Трампа с РФ

ФАНвчера в 14:11
Телеканал 360°

Экс-сотрудник ФБР признался в подделке основания для рсследования по «сговору Трампа с Россией»

Телеканал 360°вчера в 14:10
Взгляд.ру

Экс-сотрудник ФБР признался в фальсификации документов о «сговоре Трампа с Россией»

Взгляд.рувчера в 14:08

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
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