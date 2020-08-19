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Вести.Ru

Экс-юрист ФБР признался в подлоге по делу о сговоре Трампа с Россией

Бывший юрист Федерального бюро расследований Кевин Клинсмит признался в подлоге документов для начала слежки американских спецслужб за предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Как передает ТАСС, такое заявление он сделал о ходе онлайн-заседания окружного суда в Вашингтоне.В источнике
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РИА Новости

Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о «сговоре Трампа с Россией»

РИА Новостивчера в 15:22
ТАСС

Экс-юрист ФБР признался в подлоге данных в деле о слежке за кампанией Трампа

ТАССвчера в 15:05
ФАН

Экс-глава отдела ФБР признался в лживых показаниях о «сговоре» Трампа с РФ

ФАНвчера в 14:11
Lenta.ru

Экс-сотрудник ФБР признался в подделке улик по делу о «сговоре Трампа с Россией»

Lenta.ruвчера в 14:53
Телеканал 360°

Экс-сотрудник ФБР признался в подделке основания для рсследования по «сговору Трампа с Россией»

Телеканал 360°вчера в 14:10
Взгляд.ру

Экс-сотрудник ФБР признался в фальсификации документов о «сговоре Трампа с Россией»

Взгляд.рувчера в 14:08
Газета.Ru

Экс-глава комитета ФБР признался в фальсификации оснований для «российского дела»

Газета.Ruвчера в 13:56

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию
РИА Новости17:00
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Кросс Mercedes-Maybach GLS 600 получил рублевый ценник

В арсенале Maybach GLS за 14,33 млн. рублей значатся: отделка салона кожей наппа и эффектная контурная подсветка, активный круиз-контроль, система ароматизации воздуха, панорамная крыша, акустика Burmester с 27 динамиками.
Новые автомобиливчера в 12:45
32

Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов

Сотни медиков Белоруссии ответили на открытое письмо и.о. министра здравоохранения страны Владимира Караника, который заявил, что разочарован происходящим «в системе здравоохранения и в медицинской среде» и невозможностью наладить диалог с протестующими, собравшимися 17 августа у здания Минздрава.
РБКвчера в 11:22
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Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новостивчера в 15:15
85

Муфтий рассказал о практике женского обрезания на Северном Кавказе

На Северном Кавказе не распространена практика женского обрезания, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев.
РИА Новостивчера в 09:11
81

ФСБ задержала в Крыму участника незаконного вооруженного формирования

УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении жителя Кировского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.
ТК Звездавчера в 13:52
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