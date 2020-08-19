Экс-юрист ФБР признался в подлоге по делу о сговоре Трампа с Россией

Бывший юрист Федерального бюро расследований Кевин Клинсмит признался в подлоге документов для начала слежки американских спецслужб за предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Как передает ТАСС, такое заявление он сделал о ходе онлайн-заседания окружного суда в Вашингтоне.