Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вести.Ru
Вести.Ru

Экс-юрист ФБР признался в подлоге по делу о сговоре Трампа с Россией

Бывший юрист Федерального бюро расследований Кевин Клинсмит признался в подлоге документов для начала слежки американских спецслужб за предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Как передает ТАСС, такое заявление он сделал о ходе онлайн-заседания окружного суда в Вашингтоне.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Экс-сотрудник ФБР признался в подделке улик по делу о «сговоре Трампа с Россией»

Lenta.ruвчера в 14:53
РИА Новости

Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о «сговоре Трампа с Россией»

РИА Новостивчера в 15:22
ТАСС

Экс-юрист ФБР признался в подлоге данных в деле о слежке за кампанией Трампа

ТАССвчера в 15:05
Газета.Ru

Экс-юрист ФБР признал подлог по делу о «сговоре» Трампа с Россией

Газета.Ru17:30
ФАН

Экс-глава отдела ФБР признался в лживых показаниях о «сговоре» Трампа с РФ

ФАНвчера в 14:11
Телеканал 360°

Экс-сотрудник ФБР признался в подделке основания для рсследования по «сговору Трампа с Россией»

Телеканал 360°вчера в 14:10
Взгляд.ру

Экс-сотрудник ФБР признался в фальсификации документов о «сговоре Трампа с Россией»

Взгляд.рувчера в 14:08

Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве
Комсомольская правдавчера в 05:43
238

У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
12

В России разрешат ездить по выделенкам новой категории автомобилей

В России с 2021 года могут разрешить ездить по выделенным полосам новой категории транспортных средств — беспилотным автомобилям, пообещал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
Lenta.ru20:51

Демба Ба: «„Арсенал“ не выступал в поддержку китайских уйгуров. BLM не возникло бы, если б был финансовый риск»

Важное интервью Озила: раскритиковал «Арсенал» за отказ от поддержки уйгуров (на примере BLM) и считает, что правильно не пошел на урезание зарплаты Озил осудил притеснения уйгуров в Китае.
Sports.ruвчера в 11:37