Экс-юрист Трампа рассказал об отношении президента США к Путину
Вашингтон, 6 сентября 2020, 06:10 — REGNUM Утверждение, что президент США Дональд Трамп восхищается стилем управления страной российского лидера Владимира Путина сделал в своих мемуарах экс-юрист Трампа Майкл Коэн. Об этом 6 сентября сообщает газета The Washinpton Post.В источнике
С чего всё началось
Об этом 5 сентября сообщает The Washington Post
со ссылкой на книгу «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», выход которой запланирован на 8 сентября.
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