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REGNUM
REGNUM

Экс-юрист Трампа рассказал об отношении президента США к Путину

Вашингтон, 6 сентября 2020, 06:10 — REGNUM Утверждение, что президент США Дональд Трамп восхищается стилем управления страной российского лидера Владимира Путина сделал в своих мемуарах экс-юрист Трампа Майкл Коэн. Об этом 6 сентября сообщает газета The Washinpton Post.В источнике
С чего всё началось
Об этом 5 сентября сообщает The Washington Post
 со ссылкой на книгу «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», выход которой запланирован на 8 сентября.
Известия22:07
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Телеканал 360°

Экс-адвокат Трампа рассказал об отношении президента США к Путину

Телеканал 360°22:50
РИА Новости

Коэн утверждает, что Трампу нравится, как Путин управляет Россией

РИА Новости21:39
Lenta.ru

В США раскрыли отношение Трампа к Путину

Lenta.ru22:13
Московский Комсомолец

Экс-адвокат Трампа: президенту США нравится, как Путин управляет Россией

Московский Комсомолец22:12
Известия

Бывший адвокат Трампа объяснил его восхищение Путиным

Известия22:07
РБК

Экс-адвокат Трампа заявил о восхищении президента США управлением Путина

РБК22:49
ТАСС

Экс-юрист Трампа утверждает, что президенту США нравится стиль управления Путина

ТАСС21:35

О неуязвимости России перед лицом санкций заявили в Германии

Во время экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Россия смогла ощутимо нарастить свои валютные резервы,сделавшие страну неуязвимой перед западными санкциями, сообщает немецкое издание Die Welt.
Live24вчера в 02:39
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РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году

Изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» стартует в середине следующего года, заявил 6 сентября генеральный директор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Известия23:09
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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