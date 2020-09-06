Вашингтон, 6 сентября 2020, 06:10 — REGNUM Утверждение, что президент США Дональд Трамп восхищается стилем управления страной российского лидера Владимира Путина сделал в своих мемуарах экс-юрист Трампа Майкл Коэн. Об этом 6 сентября сообщает газета The Washinpton Post.

С чего всё началось Об этом 5 сентября сообщает The Washington Post со ссылкой на книгу «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», выход которой запланирован на 8 сентября. Известия 22:07