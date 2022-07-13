Lenta.ruЭкс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича задержали в Москве по подозрению в преступленииВ Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича.Lenta.ruКак сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, в рамках уголовного дела против Гуровича накануне, 12 июля, были проведены десятки обысков.ГлагоLГуровичу, по данным «Коммерсанта», инкриминируют ущерб в размере 350 млн рублей, который якобы был причинен при строительстве госпиталя для лечения коронавирусных больных в Мурманской области.Взгляд.руВ мае российский президент Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС.RT на русскомЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияKazanfirst.ruDaily StormЦарьградГлагоLVSE42.RUСусанинВесьмаИА Красная ВеснаПетербургский дневникНародные новостиФАНУралинформбюроNewInformMASHГИПОРТМосква онлайнКомсомольская правдаRuposters.ruАбзацРосбалтRT на русскомПодробнее о событииТАСС: экс-замглавы МЧС Гурович задержан на 48 часовRT на русском05:44Андрею Гуровичу инкриминируют ущерб в размере 350 млн при строительстве госпиталяКоммерсантъ03:54Самое цитируемоеВ Москве задержали экс-замглавы МЧС ГуровичаURA.Ru04:33Экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича задержали в Москве по подозрению в преступленииLenta.ru04:46Бывший замначальника МЧС Гурович задержан по делу о хищении 350 млн рублейФонтанка.Ру04:40В Москве задержали бывшего замглавы МЧС Андрея ГуровичаТАСС04:38Бывшего замглавы МЧС Гуровича задержали по делу о превышении полномочийРБК05:07СК ходатайствует об аресте задержанного экс-замглавы МЧС ГуровичаРЕН ТВ04:56Показать ещёОценить816Поделиться