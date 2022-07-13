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Экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича задержали в Москве по подозрению в преступлении

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича.
Lenta.ru
Как сообщает «Коммерсант
» со ссылкой на источник, в рамках уголовного дела против Гуровича накануне, 12 июля, были проведены десятки обысков.
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Гуровичу, по данным «Коммерсанта
», инкриминируют ущерб в размере 350 млн рублей, который якобы был причинен при строительстве госпиталя для лечения коронавирусных больных в Мурманской области.
Взгляд.ру
В мае российский президент Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС.
RT на русском

Подробнее о событии

ТАСС: экс-замглавы МЧС Гурович задержан на 48 часов
RT на русском05:44
Андрею Гуровичу инкриминируют ущерб в размере 350 млн при строительстве госпиталя
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