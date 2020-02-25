Политика
РИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
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Политика
Кремль отберет кандидатов в Госдуму через конкурс «Лидеры России»
По итогам конкурса, который завершится в мае, будет отобрано 70–80 человек, для них организуют обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС (там сейчас работает «школа губернаторов», через которую прошли более 20 глав регионов).
Политика
Эрдоган назвал дату встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Политика
Гончарук назвал главное достижение Украины за 10 лет
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о главном достижении страны за прошедшие десять лет.
Политика
Эксперт назвал новые антироссийские санкции обычной практикой в США
Новые санкционные меры, которые ввели Соединенные Штаты против России, стали уже обычным делом для них.
Происшествия
Главе красноярского УДИБ продлили арест
Кировский районный суд продлил задержание руководителю муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Петрюку.
Происшествия
На Дунайском проспекте «Лада» врезалась в толпу пешеходов
Одного из пешеходов, как сообщают очевидцы аварии, автомобиль впечатал в столб.
Шоу-бизнес
Новый любовник Наоми Кэмпбелл младше нее на 20 лет
Трудно поверить, но в мае Наоми Кэмпбелл отметит 50-летие. При этом легенда подиума может похвастаться молодыми любовниками.
Происшествия
13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur
Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
Общество
Новым главой Disney стал Боб Чапек
Чапек, который немедленно вступил в новую должность, в течение 27 лет занимал пост руководителя сегмента, занимающегося развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Кино
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино
Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.
Политика
Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал
Данилов добавил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
Экономика
Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в море во время шторма
Здоровье
На строительство нового корпуса краевой детской больницы Ставрополья направят 2,9 млрд рублей
«Строительство нового корпуса Краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе предусмотрено в рамках национального проекта „Здравоохранение“, общее финансирование из краевого и федерального бюджетов составит более 2,9 миллиарда рублей», — сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская ждут второго ребенка
Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Экономика
Вирусный шторм: что ждет российский фондовый рынок из-за COVID-19
Ситуация с развитием эпидемии COVID-19 в мире в долгосрочной перспективе не окажет критического влияния на российский фондовый рынок.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Общество
ФАС начала расследование из-за рекламы «Арбидола»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование рекламы противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что препарат эффективен даже против коронавируса.
Культура
Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям
Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана обнаружен коронавирус
Чиновник отметил, что у него накануне поднялась температура, первоначальный анализ показал положительный результат.