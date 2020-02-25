Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
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Трудно поверить, но в мае Наоми Кэмпбелл отметит 50-летие. При этом легенда подиума может похвастаться молодыми любовниками.
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13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur

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Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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