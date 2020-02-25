Политика
РИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
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Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Общество
В Совфеде объяснили систему изменения размера пенсии
Бибикова отметила, что при переезде из одного региона в другой нормы исчисления пенсии меняться не должны.
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных в напряжении
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает необходимым держать подчиненных под давлением и напряжением.
Гаджеты
Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5
Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Политика
Фурса: Политические потери из-за закрытия шахт Зеленский перекладывает на Ахметова
Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook написал, что желание Владимира Зеленского передать структурам Рината Ахметова заведомо убыточные шахты может говорить о коррупционном сговоре президента и олигарха Новая услуга от олигарха для президента.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Армия и оружие
Армия Сирии сбила турецкий беспилотник в Идлибе
По данным сирийского агентства SANA, сегодня на юге провинции Идлиб в районе селения Дадих подразделение правительственных сил сбило турецкий беспилотник.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Технологии
Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России
Китайская компания Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России.
Происшествия
На Дунайском проспекте «Лада» врезалась в толпу пешеходов
Одного из пешеходов, как сообщают очевидцы аварии, автомобиль впечатал в столб.
Общество
Amazon открыла первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go
Компания Amazon открыла первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go Grocery в Сиэтле с технологией автоматической оплаты выбранных товаров и отсутствия кассиров.
Общество
В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране, сообщает агентство HINA.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Наука
Моделирование работы сердца упростили
Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Наука
В России создают магнитный «скальпель» для лечения рака
При определённом уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, вызывая их гибель, а российская разработка позволяет точечно поражать злокачественные клетки опухоли, оберегая здоровые клетки от воздействия "скальпеля".
Экономика
Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках
Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).