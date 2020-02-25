Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

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