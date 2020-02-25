Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Читать в источнике
Комментировать115

Подробнее о событии

Бывшая замглавы МИД Украины заявила о «другой эре» отношений с Россией

РБК15:30

На Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией

REGNUM13:02

На Украине обьявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией

Газета.Ru14:55

На Украине заявили о новой эре в отношениях с Россией

Известия13:20

Политолог оценил слова Зеркаль о «другой эре» отношений с Россией

RT на русском14:16

На Украине высказались о новой эре взаимоотношений с Россией

URA.Ru14:43

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

РИА Новости12:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:59
Происшествия

В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона

Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
РИА Новости 14:15
Космос

Космодром Байконур может быть модернизирован под ракету «Союз-2М»

3DNews 02:43
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru 23 февраля в 14:32
Здоровье

Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках

Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
News.ru 07:16
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия 10:01
Общество

В Совфеде объяснили систему изменения размера пенсии

Бибикова отметила, что при переезде из одного региона в другой нормы исчисления пенсии меняться не должны.
Говорит Москва вчера в 01:55
Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
REGNUM 04:46
Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных в напряжении

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает необходимым держать подчиненных под давлением и напряжением.
VSE42.RU 04:41
Гаджеты

Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5

Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Актуальные Новости 02:33
Космос

На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность

Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Замана 07:45
Политика

Фурса: Политические потери из-за закрытия шахт Зеленский перекладывает на Ахметова

Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook написал, что желание Владимира Зеленского передать структурам Рината Ахметова заведомо убыточные шахты может говорить о коррупционном сговоре президента и олигарха Новая услуга от олигарха для президента.
Украина.ру 08:06
Наука

Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик

Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Piter.tv 23 февраля в 09:14
Армия и оружие

Армия Сирии сбила турецкий беспилотник в Идлибе

По данным сирийского агентства SANA, сегодня на юге провинции Идлиб в районе селения Дадих подразделение правительственных сил сбило турецкий беспилотник.
Московский Комсомолец 10:51
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:14
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru 15:56
Технологии

Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России

Китайская компания Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России.
Piter.tv 08:23
Происшествия

На Дунайском проспекте «Лада» врезалась в толпу пешеходов

Одного из пешеходов, как сообщают очевидцы аварии, автомобиль впечатал в столб.
Московский Комсомолец 10:12
Общество

Amazon открыла первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go

Компания Amazon открыла первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go Grocery в Сиэтле с технологией автоматической оплаты выбранных товаров и отсутствия кассиров.
UfaTime.ru 16:04
Общество

В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране, сообщает агентство HINA.
REGNUM 06:51
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM 13:19
Наука

Моделирование работы сердца упростили

Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.
Индикатор 08:40
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

Shraibikus News 11:43
Происшествия

Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 11:20
Футбол

Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру

Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Sports.ru 06:35
Наука

В России создают магнитный «скальпель» для лечения рака

При определённом уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, вызывая их гибель, а российская разработка позволяет точечно поражать злокачественные клетки опухоли, оберегая здоровые клетки от воздействия "скальпеля".
Популярная механика 12:16
Экономика

Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках

Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
Известия 14:00
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об увеличении активности подводного флота России

Известия 12:44
Технологии

«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze

"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Finam.Ru 06:17
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное