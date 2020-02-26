Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
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Авиация МЧС привлечена к поиску унесённых течением в море детей в Сочи

Вертолёт Ка-32 начал мониторинг акватории для поиска двух подростков, которых при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в море.
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Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
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Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
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Lenta.ru вчера в 18:09
Политика

СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Газета.Ru 00:31
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Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма»

Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.
РИА Новости 01:11
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
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Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

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В России придумали способы улучшить имидж страны за рубежом

В Российском совете по международным делам (РСМД) назвали способы улучшить имидж России за рубежом.
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В Кабардино-Балкарии уволят врачей за застолье на работе

В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволят за то что, врачи устроили застолье в кабинете в рабочее время.
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Общество

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался во вторник, 25 февраля, на 96-м году жизни.
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Сурков оценил Зеленского фразой «не лох»

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Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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Экономика

В России предложили установить минимальные цены на пиво

Ввести в России минимальную розничную цену на пиво попросили у министерства финансов в Союзе российских пивоваров.
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В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
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Панарин установил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ

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Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможни

Перевозчики пожаловались на ФТС в своем письме президенту России Владимиру Путину.
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Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

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Школы Дальнего Востока эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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