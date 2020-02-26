Политика
РИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
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Происшествия
Авиация МЧС привлечена к поиску унесённых течением в море детей в Сочи
Вертолёт Ка-32 начал мониторинг акватории для поиска двух подростков, которых при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в море.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Политика
США продлили санкции против России из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.
Политика
СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера
Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Экономика
Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма»
Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Политика
В России придумали способы улучшить имидж страны за рубежом
В Российском совете по международным делам (РСМД) назвали способы улучшить имидж России за рубежом.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии уволят врачей за застолье на работе
В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволят за то что, врачи устроили застолье в кабинете в рабочее время.
Общество
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался во вторник, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Общество
Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины
Дороже всего, 111 рублей, нужное количество продуктов для приготовления стопки из 30 блинов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, говорится в исследовании сервиса "Едадил", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Политика
Сурков оценил Зеленского фразой «не лох»
Бывший помощник президента России Владислав Сурков оценил украинского лидера Владимира Зеленского фразой «не лох».
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Технологии
Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad
В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Экономика
В России предложили установить минимальные цены на пиво
Ввести в России минимальную розничную цену на пиво попросили у министерства финансов в Союзе российских пивоваров.
Общество
Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса
В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Общество
Врачи назвали подходящие начинки для блинов
Хоккей
Панарин установил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ
Общество
Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможни
Перевозчики пожаловались на ФТС в своем письме президенту России Владимиру Путину.
Политика
Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
Транспорт
Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Общество
Школы Дальнего Востока эвакуируют из-за сообщений о «минировании»
Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города, — цитирует ТАСС представителя администрации Хабаровска.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Общество
Жители Азербайджана вспоминают жертв массового убийства в Ходжалы
В канун 28-й годовщины трагических событий в Ходжалы, при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия по жертвам трагедии прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.