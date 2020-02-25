Политика
РИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
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Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской
Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся
Актриса Агата Муцениеце сообщила о разводе со своим супругом – звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.
Политика
Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставит Нью-Дели боевую технику, в том числе военные вертолеты, на общую сумму $3 млрд.
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута
«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
Общество
В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
Занятия во всех школах Улан-Удэ приостановлены после поступивших сообщений "об угрозе жизни детей", школьников эвакуируют, сообщает мэрия города.
Армия и оружие
В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа впервые выявлен у американского военного, заразившийся - солдат вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), говорится в заявлении военных.
Наука
2D-материалы помогли управлять фазой света
Американские ученые показали, что тонкий материал, помещенный поверх пассивных кремниевых волноводов, может изменять фазу света так же сильно, как и существующие кремниевые фазовые модуляторы.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Финансы
Вирусный шторм: что ждет российский фондовый рынок из-за COVID-19
Ситуация с развитием эпидемии COVID-19 в мире в долгосрочной перспективе не окажет критического влияния на российский фондовый рынок.
Здоровье
Уральцы стали реже заражаться ВИЧ
Всего по состоянию на 31 декабря в России проживало 1 068 839 человек с лабораторно выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция, из них 94 668 случая выявлено в прошлом году.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
В Республике Беларусь состоялся поединок россиянина Сергея Харитонова против бразильца Фернандо Родригеса.
Хоккей
«Ак Барс» дома вновь обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»
Авто
Renault Arkana дебютировал под брендом Samsung в Корее
"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
Общество
Верховный суд принял важное решение по зарплатам россиян
Верховный суд принял решение о том, что коммерческие организации не обязаны индексировать заработную плату своим работникам, ведь такие правила не прописаны в Трудовом кодексе, сообщает PRIMPRESS.
Авто
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки
Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
Общество
Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы
Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
Экономика
Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Здоровье
В США началось первое испытание коронавирусного лечения ремдесивиром
Соединенные Штаты начали первое клиническое испытание экспериментального лечения коронавируса.
Происшествия
В Барнауле арестовали директора крупной стройкомпании
Политика
Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
Общество
Умные колонки могут следить за своими владельцами
Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.
Общество
ФАС начала расследование из-за рекламы «Арбидола»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование рекламы противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что препарат эффективен даже против коронавируса.
Биатлон
Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить
Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.