Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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