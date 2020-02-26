Политика
РИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Читать в источнике
Оценить394
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество
В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя
В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Музыка
«Бесовщина»: Лобода напугала поклонников новым клипом
Светлана Лобода несколько часов назад выпустила клип на песню "Новый Рим", который поклонники артистки ждали с нетерпением на протяжении двух месяцев.
Хоккей
На Востоке стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина
Некоторым командам осталось провести по одному матчу, но уже сейчас стали известны все четыре пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина от Восточной конференции.
Кино
Седьмой сезон сериала «Сваты» станет финальным
Экономика
Энергоснабжению Баимского ГОКа на Чукотке предложили три альтернативы
НОВАТЭК, «Росатом» и «Русгидро» предложили альтернативные схемы энергоснабжения Баимского ГОКа на крупнейшем месторождении меди на Чукотке.
Политика
ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал
Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Происшествия
В Красноярске эвакуируют несколько школ
Авто
Новый Volkswagen Touareg R стал гибридом
Новый Volkswagen Touareg R стал первым гибридным кроссовером марки с системой Trailer Assist, помогающей водителю при маневрировании с прицепом.
Политика
В США призвали ввести санкции против России за вмешательство в выборы
Лидеры демократов в сенате США призвали ввести санкции против России «за вмешательство в выборы 2020 года», сообщает портал Axios.
Экономика
В России предложили установить минимальные цены на пиво
Ввести в России минимальную розничную цену на пиво попросили у министерства финансов в Союзе российских пивоваров.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Армия и оружие
Боевики ПНС Ливии продолжают атаковать позиции ЛНА в Триполи
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Общество
Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю
С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели.
Гаджеты
Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире, и это, по мнению известного инвестора, компания Apple.
Технологии
Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone
В iPhone и iPad была обнаружена уязвимость, которая открывает доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.
Энергетика
Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет
Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Армия и оружие
Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее
Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».
Общество
Школы и медпункты отказались выйти в интернет без компьютеров
Из-за отсутствия компьютеров и сетевого оборудования школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты не смогли воспользоваться интернетом, к которому их подключили по программе «Цифровая экономика».
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Экономика
«Ростелеком» через Tele2 купил разработчика биллинговых систем
Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Общество
Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году
Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.
Технологии
Microsoft переделает меню «Пуск» в Windows
Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Происшествия
Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину
Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.
Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.