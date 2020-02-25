Политика
РИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
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Экономика
Макей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти
«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок «грязной» нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 миллиарда долларов», — цитирует чиновника РИА Новости.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Космос
На орбите Луны замечена «космическая станция» инопланетян
Уфологи выдвинули предположение, что это инопланетная космическая станция. Ролик привлек внимание огромного количества пользователей.
Политика
Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак намекнула, что Дмитрия Шепелева уволили из-за нее
Один из фанатов телеведущей прямо спросил в комментариях о причинах его ухода.
Экономика
Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество
Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.
Гаджеты
На iPhone 11 Pro Max показали работу новой iOS 14
На YouTube-канале издания был опубликован шестисекундный ролик, в котором демонстрируется новый режим отображения многозадачности.
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в январе
Наука
Канадские ученые доказали неэффективность проветривания помещений
Канадские ученые доказали, что проветривание комнат не способствует очищению воздуха.
Хоккей
Капризов: посмотрим, кто возьмет Кубок континента - мы или «Ак Барс»
Форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов заявил, что армейцы спокойно относятся к борьбе с казанским "Ак Барсом" за Кубок континента, вручаемого победителю регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Энергетика
Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет
Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Хоккей
Ковальчук заявил, что сам выбрал вариант с «Вашингтоном»
Общество
Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами
Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян.
Гаджеты
«Умные» часы Apple смогут диагностировать инсульт
Apple и Johnson & Johnson пытаются выяснить, может ли технология отслеживания здоровья Apple помочь снизить риск возникновения инсульта благодаря более раннему обнаружению фибрилляции предсердий, которая является основной причиной инсульта в Соединенных Штатах.
Футбол
Из-за коронавируса закроют стадион «Ювентуса»
Стадион туринского «Ювентуса» будет закрыт до 29 февраля, 23 февраля сообщает Juventus.com.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Происшествия
Омские следователи возбудили уголовное дело по делу Дмитрия Федорова
Депутат опубликовал Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из отдела полиции №7 и Росгвардии по факту превышения должностных полномочий при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дмитрия Федорова.
Здоровье
Таджикистан усилил границу с Афганистаном из-за коронавируса
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля. Закладка кораблей будет приурочена к 75-летию Победы в ВОВ.
Здоровье
Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris для России
Кино
Победителем православного кинофестиваля «Встреча» стал фильм «Сестренка»
Участие в закрытии кинофестиваля «Встреча» стало последним пунктом сегодняшней рабочей поездки полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева в Калужскую область.
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Здоровье
В Заинской ЦРБ капитально отремонтируют стационар за 114 млн рублей
Главный врач Заинской ЦРБ Айдар Фатыхов подчеркнул, что в сфере здравоохранения района уже проделана большая работа.