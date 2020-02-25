Политика
РИА НовостиЭкс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Читать в источнике
Оценить248
с чего всё началось
Как отметила Зеркаль в интервью «Европейской правде», в отношениях с Россией есть «красные линии», и их устанавливает президент, который формирует внешнюю политику.RT на русском13:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:58, Ашберн
Культура
Девять ледовых скульптур создали на Olkhon Ice Fest
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Армия и оружие
В США показали первые эскизы новой пушки
На конференции US-UK Modernization Demonstration Event на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США было представлено изображение перспективного комплекса SLRC.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Экономика
Потери мировой экономики от коронавируса оценили в $1 трлн
Потери мирового ВВП от коронавируса в 2020 году могут составит $1 трлн.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Происшествия
Микроавтобус столкнулся с тепловозом на Сахалине
Микроавтобус Toyota Hiace столкнулся с тепловозом в Макаровском районе Сахалина, передает АСТВ.
Экономика
Дефицит бюджета Приморья будет увеличен до 19 млрд рублей
Как отметили сотрудники министерства финансов регионального правительства, внесение корректировки в закон о бюджете Приморья связано с увеличением расходов за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований, предусмотренных в прошлом году на соответствующие цели.
Здоровье
В Тульской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается
С 17 по 23 февраля в Тульской области зарегистрировано 7636 случаев гриппа и ОРВИ.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Семь россиян, которые прибыли с лайнера Diamond Princess, поместили на карантин во Владивостоке.
Общество
Глава Росприроднадзора прибыла в Красноярск
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в Черное море
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
Гаджеты
Первые тесты мобильных GeForce RTX Super: заметна ощутимая разница в производительности
В свою очередь в базе бенчмарка 3DMark Time Spy источник обнаружил запись о тестировании ноутбука HP Omen на процессоре Intel Core i9-10880H с видеокартой GeForce RTX 2070 Super.
Гаджеты
Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro
Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Политика
Зампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Премьер-министр Румынии сложил полномочия
Как сообщает ТАСС, Орбан подал в отставку на фоне бойкота заседания законодательного органа со стороны Социал-демократической партии.
Футбол
УЕФА подписал соглашение о помощи Федерации футбола страны Греции
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подписал соглашение с правительством Греции об оказании помощи Федерации футбола страны, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира
Российский биатлонист Александр Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия).
Экономика
У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай
Савельев напомнил, что Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы.
Футбол
Орлов: у Кузяева есть предложения — это «Динамо» и «Спартак»
Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское „Динамо“ и „Спартак“.