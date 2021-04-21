Бывший первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко перешла на работу в банк "ФК Открытие", где в ранге зампреда правления будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управления численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение.

С чего всё началось Экс-замглавы Минфина Нестеренко перешла на работу в «Открытие» Нестеренко проработала в Минфине более 20 лет и курировала там формирование бюджета. Нестеренко станет девятым членом правления банка, который возглавляет Михаил Задорнов (министр финансов в 1997–1999 годах). РБК 02:03