Бывший первый замглавы Минфина Нестеренко станет зампредом банка «Открытие»
Бывший первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко перешла на работу в банк "ФК Открытие", где в ранге зампреда правления будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управления численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение.В источнике
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Экс-замглавы Минфина Нестеренко перешла на работу в «Открытие»
Нестеренко проработала в Минфине более 20 лет и курировала там формирование бюджета. Нестеренко станет девятым членом правления банка, который возглавляет Михаил Задорнов (министр финансов в 1997–1999 годах).
РБК02:03
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Финансовая газета06:04