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Бывший первый замглавы Минфина Нестеренко станет зампредом банка «Открытие»

Бывший первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко перешла на работу в банк "ФК Открытие", где в ранге зампреда правления будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управления численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение.В источнике
Pravda.Ru
РБК
Афанасий-бизнес
ПРАЙМ
RuNews24.ru
АК&М
7 новостей

С чего всё началось

Экс-замглавы Минфина Нестеренко перешла на работу в «Открытие»

Нестеренко проработала в Минфине более 20 лет и курировала там формирование бюджета. Нестеренко станет девятым членом правления банка, который возглавляет Михаил Задорнов (министр финансов в 1997–1999 годах).
РБК02:03

Подробнее о событии

Бывший первый замглавы Минфина перешла на работу в банк «ФК Открытие»

Pravda.Ru08:36

СМИ узнали, что бывший замглавы Минфина Татьяна Нестеренко займет должность в «Открытии»

Финансовая газета06:04

Экс-замглавы Минфина Нестеренко перешла на работу в «Открытие»

РБК02:03

Бывший первый замглавы Минфина Нестеренко станет зампредом банка «Открытие»

Интерфакс03:09

Экс-замглавы Минфина перешла на работу в банк «Открытие»

Компания02:59

Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие»

Афанасий-бизнес02:43

Экс-первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко заняла кресло зампреда банка «Открытие»

RuNews24.ru03:47
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