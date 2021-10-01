Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, cледствие заочно предъявило ей обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
Техническая группа общественного штаба по наблюдению за выборами не нашла нарушений в московской системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которые могли повлиять на итоги выборов, сообщает в пятницу сайт общественной палаты Москвы.
Как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, знакомый Раковой и его родственники проживают на Украине, куда, по их мнению, пытается попасть сама подозреваемая, так как украинская сторона неохотно выдает России фигурантов уголовных расследований.