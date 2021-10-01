«Ъ»: разыскиваемая вице-президент Сбербанка Ракова может пытаться скрыться на Украине

Как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, знакомый Раковой и его родственники проживают на Украине, куда, по их мнению, пытается попасть сама подозреваемая, так как украинская сторона неохотно выдает России фигурантов уголовных расследований.