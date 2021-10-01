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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова объявлена в федеральный розыск

Экс-замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Об этом сообщил в пятницу, 1 октября, источник «Известий».В источнике

С чего всё началось

Источник: экс-замминистра Ракову объявили в федеральный розыск
Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, cледствие заочно предъявило ей обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
РИА Новости04:15

Подробнее о событии

Экс-замминистра Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве
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Вице-президент Сбербанка, экс-замминистра Ракова объявлена в федеральный розыск
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РИА «Новости»: вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в розыск
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