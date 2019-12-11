Происшествия
ВедомостиБывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии
В марте 2019 г. Горринга задержали в московском аэропорту "Внуково". В августе 2011 г. Газейкина приговорили к двум годам общего режима за вымогательство.
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с чего всё началось
Суд вынес приговор бывшему замдиректора "Росгеологии" Руслану Горрингу, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "Суд постановил назначить наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима", — огласил решение судья. Такое же наказание требовал и прокурор.РИА Новости10:27
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