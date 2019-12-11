Происшествия

ВедомостиВедомостиБывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии

В марте 2019 г. Горринга задержали в московском аэропорту "Внуково". В августе 2011 г. Газейкина приговорили к двум годам общего режима за вымогательство.
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Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга приговорили к 3,5 года колонии

Суд вынес приговор бывшему замдиректора "Росгеологии" Руслану Горрингу, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "Суд постановил назначить наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима", — огласил решение судья. Такое же наказание требовал и прокурор.
РИА Новости10:27

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Уволенный замглавы «Росгеологии» Горринг получил 3,5 года за мошенничество

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Горринг получил 3,5 года колонии

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Суд приговорил к 3,5 года колонии бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга

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Суд приговорил к 3,5 года колонии первого экс-замглавы Росгеологии

RT на русском10:30

Суд приговорил к 3,5 года колонии экс-чиновника Росгеологии Р.Горринга по делу о мошенничестве

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Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК10:56

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга приговорили к 3,5 года колонии

РИА Новости10:27
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
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