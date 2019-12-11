Суд вынес приговор бывшему замдиректора "Росгеологии" Руслану Горрингу, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "Суд постановил назначить наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима", — огласил решение судья. Такое же наказание требовал и прокурор.

с чего всё началось

В марте 2019 г. Горринга задержали в московском аэропорту "Внуково". В августе 2011 г. Газейкина приговорили к двум годам общего режима за вымогательство.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Политика Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения По итогам прошедшего 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) стороны приняли коммюнике, в котором говорится, что минские соглашения остаются основой работы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Экономика Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.

Политика Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео Сразу после прилета Лавров провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео, который по итогам встречи рассказал, что "с министром Лавровым удалось найти общий язык, и мы будем впредь продолжать дипломатическую работу и поддерживать контакты".

Общество В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.