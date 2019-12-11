Происшествия
Газета.RuЭкс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года
Экс-замглавы госкомпании "Росгеология" Руслан Горринг был осужден на 3,5 года заключения за мошенничество в особо крупном размере. Чиновник, будучи еще служащим Минобороны РФ, получал от предпринимателя Ленинского района миллионы рублей за покровительство бизнесу.
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Экономика
Мировые богачи нашли новый способ зарабатывать состояния
Состоятельные бизнесмены нашли новый способ хранить деньги и приумножать богатство в условиях замедления роста мировой экономики и смягчения кредитно-денежной политики центральными банками разных стран.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Игры
Capcom официально анонсировала ремейк Resident Evil 3
В рамках State of Play компания Sony подтвердила, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 3, и показала его первый трейлер.
Здоровье
Врачи предупредили о тяжелой эпидемии гриппа этой зимой
Врачи США пришли к выводу, что заболеваемость гриппом будет очень высокой уже в декабре этого года.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе
Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин старается, чтобы дочь не чувствовала себя сиротой
Как рассказал Евгений Алдонин, со своей стороны он старается сделать всё, чтобы обеспечить свою дочь достаточным вниманием и заботой.
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Единоборства
Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
Экономика
Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны
Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
Политика
Путин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двусторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину.
Происшествия
Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку
Читайте такжеЖительница Уфы, чьи дети пропали вместе с отцом, обратилась к мужу 26 октября 34-летняя жительница Уфы сообщила в правоохранительные органы об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Политика
Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев
Во время встречи главы российского государства Владимира Путина с членами Совета по правам человека глава СПЧ Валерий Фадеев напомнил о митингах, которые прошли в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Кино
Звезда «Джуманджи» объявил о готовности уйти из кино
Популярный голливудский комик Джек Блэк объявил о готовности покинуть большой кинематограф после выхода нового фильма.
Технологии
Microsoft возьмет пользователей старой Windows 7 измором
Компания тестирует новый способ заставить пользователей обновить устаревшую ОС Фото: kompy.guru В компании Microsoft тестируют довольно необычный способ заставить пользователей старой Windows 7 обновить операционную систему, пишет «Российская газета».