Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года

Экс-замглавы госкомпании "Росгеология" Руслан Горринг был осужден на 3,5 года заключения за мошенничество в особо крупном размере. Чиновник, будучи еще служащим Минобороны РФ, получал от предпринимателя Ленинского района миллионы рублей за покровительство бизнесу.
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Уволенный замглавы «Росгеологии» Горринг получил 3,5 года за мошенничество

Интерфакс10:49

Горринг получил 3,5 года колонии

Известия10:39

Суд приговорил к 3,5 года колонии бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга

ТАСС10:41

Суд приговорил к 3,5 года колонии первого экс-замглавы Росгеологии

RT на русском10:30

Суд приговорил к 3,5 года колонии экс-чиновника Росгеологии Р.Горринга по делу о мошенничестве

Агентство Москва10:19

Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК10:56

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга приговорили к 3,5 года колонии

РИА Новости10:27
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