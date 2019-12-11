Экс-замглавы госкомпании "Росгеология" Руслан Горринг был осужден на 3,5 года заключения за мошенничество в особо крупном размере. Чиновник, будучи еще служащим Минобороны РФ, получал от предпринимателя Ленинского района миллионы рублей за покровительство бизнесу.

Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года

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