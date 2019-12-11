Происшествия
Газета.RuЭкс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года
Экс-замглавы госкомпании "Росгеология" Руслан Горринг был осужден на 3,5 года заключения за мошенничество в особо крупном размере. Чиновник, будучи еще служащим Минобороны РФ, получал от предпринимателя Ленинского района миллионы рублей за покровительство бизнесу.
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Транспорт
В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
Футбол
Моуринью: «Матч с „Баварией“ был важным для меня»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с мюнхенской «Баварией».
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Политика
В сенате США выступили за признание России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Технологии
«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows
«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Футбол
Семак высказался насчет поражения «Зенита» «Бенфике»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение сине-бело-голубых в матче с «Бенфикой».
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Происшествия
Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа
Армия и оружие
Фейками о ЧВК «Вагнера» Эрдоган прикрывает интересы к нефти Ливии
Именно поэтому Эрдоган решил использовать фейки западных СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии, объясняет аналитик.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до шести
Не менее шести человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
Авто
Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку
Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Несколько человек погибли в Канаде при крушении самолёта
Следовавший из США самолёт разбился на канадском острове Габриола, погибли несколько человек.
Экономика
В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Космос
Ученый рассказал об астероидах, способных уничтожить человечество
Астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Общество
Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах
Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Наука
В Египте впервые найдены могилы людей с загадочными конусами
Международная археологическая миссия исследовательского проекта AMARNA PROJECT при проведении раскопок на территории древнего города Ахетатона в Египте обнаружила захоронения, в которых находились люди с мистическими конусообразными объектами на головах.
Кино
Названы актеры нового фильма «Один дома»
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Общество
Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов
Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
Армия и оружие
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев «Лидер»
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает на заказ большой серии атомных ракетных эсминцев "Лидер".
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Армия и оружие
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.