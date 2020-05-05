Коронавирус
Газета.RuЭкс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд в Тульской области. Он вышел из колонии в рамках условно-досрочного освобождения.
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Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия 19:16
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
Игры
Отчёт Activision: огромные успехи Modern Warfare и новая Call of Duty в этом году
Игромания.ру 17:18
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета 00:04
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
Общество
Масочный режим могут ввести по всей стране, пишет СМИ
По всей стране могут ввести масочный режим, такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 21:16
Политика
Латвия была «донором денег» в СССР, заявили в Риге
Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Его слова передает "Sputnik Латвия".
РИА Новости 20:30
Политика
AP: Китай скрывал информацию о коронавирусе для накопления лекарств
В докладе американской разведки говорится, что Китай скрывал масштабы вспышки COVID-19 и степень его заразности, чтобы накопить товары медицинского назначения, которые необходимы для борьбы с вирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:05
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Общество
В Кузбассе выпускные балы перенесли из-за коронавируса
Во вторник, 5 мая, стало известно, что выпускные балы учеников 11-х классов в регионе пройдут в обычном формате.
Кузбасс 07:41
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США беспокоят ракетные технологии Ирана
Запущенный Ираном в космос военный спутник не вызывает у американских властей особого беспокойства с точки зрения обеспечения национальной безопасности, однако их беспокоит само развитие Тегераном ракетных технологий.
ТАСС 16:45
Общество
Великобритания вышла в лидеры Европы по смертности от коронавируса
Великобритания вышла в лидеры Европы по смертности от коронавирусной инфекции.
Новый День 13:51
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Здоровье
Мэр Нью-Йорка рассказал о новых симптомах коронавируса у детей
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
Известия 19:54
Армия и оружие
Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии
Военное дело 11:22
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Экономика
В Хакасии подорожали машино-места
Средняя цена на машино-место в Хакасии сегодня составляет порядка 1 млн. 128 тысяч рублей.
Хакасия 20:51
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 03 мая в 22:44
Здоровье
В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи
Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
Atas.info 02:55
Авто
Nissan ограничит свое присутствие в Европе
32CARS.ru вчера в 08:35
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Финансы
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 18:43
Энергетика
«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ 11:03
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Общество
Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний
Кавказский узел вчера в 19:28