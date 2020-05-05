Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд в Тульской области. Он вышел из колонии в рамках условно-досрочного освобождения.

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

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