Коронавирус
Газета.RuЭкс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд в Тульской области. Он вышел из колонии в рамках условно-досрочного освобождения.
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Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Наука
Sohu (Китай): разгадка источника нового коронавируса уже близка? Ученые из Китая и США объединили свои усилия и уточнили направление исследований (Sohu)
Согласно сообщению британской газеты «The Financial Times», опубликованному 27 апреля, ученые из Китая и США начали совместно работать над поиском источника нового коронавируса и уточнили направление исследований.
ИноСМИ 20:00
Общество
Подготовлена «дорожная карта» по внедрению раздельного сбора отходов во всей стране
Подготовлена «дорожная карта» по внедрению раздельного сбора отходов во всей стране Для россиян, которые сортируют свой мусор, услуга вывоза на переработку таких отходов может стать бесплатной.
Коммерсантъ 17:50
Здоровье
Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей
Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм – в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.
РИА Новости 18:20
Энергетика
Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой.
Москва 24 18:58
Происшествия
Охотник пропал в Макаровском районе
4 мая в Макаровском районе пропал охотник. Как стало известно astv.ru, четверо сахалинцев на лодке плыли по реке Пугачевке.
АСТВ 19:48
Общество
Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой
Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
Футбол
Мамаев: «Не собираемся с Кокориным держаться друг от друга подальше»
Евро-футбол.ру 14:43
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Авто
АвтоВАЗ может отказаться от своего кроссовера Lada XRay
Поправить продажи и репутацию российских автомобилей должна была линейка автомобилей Lada Vesta и Lada Xray, созданных совместными усилиями тольяттинских и французских инженеров.
Тарантас Ньюс 02:21
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку
В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru 04:28
Общество
Вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в небольших помещениях, расположенных в многоквартирных домах.
Московский Комсомолец 03:39
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
Политика
МИД Великобритании сообщил о диалоге с Россией по коронавирусу
Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с пандемией COVID-19.
Российская газета 17:51
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия 19:16
Общество
Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста 10:12
Политика
Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы
Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
Ведомости 03:20
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Армия и оружие
США намерены закупить системы вооружения стран бывшего СССР
В планы США входит закупка систем вооружения, которыми активно пользуются страны бывшего СССР, а также входящие в Восточный блок государства.
Актуальные Новости 02:26
Футбол
Для Мамаева сейчас есть только один тренер. И это Карпин
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что для него сейчас есть только один тренер — Валерий Карпин, работающий с его нынешней командой.
Спорт-Экспресс 13:58
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
Здоровье
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Происшествия
Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни
Областная Рязанская Газета вчера в 09:57