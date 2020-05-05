Коронавирус
Газета.RuЭкс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд в Тульской области. Он вышел из колонии в рамках условно-досрочного освобождения.
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Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Комсомольская правда вчера в 05:47
Кино
Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»
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Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru 03:11
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Общество
В Приморье из-за коронавируса закроют крупный город
Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:23
Финансы
Силуанов не считает нужным повышать цену отсечения в бюджетном правиле
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что цену отсечения в бюджетном правиле на данный момент не нужно повышать.
ТАСС 17:54
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН вчера в 14:22
Общество
Министр просвещения РФ: сроки сдачи ЕГЭ могут быть перенесены
Ранее, 18 апреля, Минпросвещения перенесло начало сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
ИА Красная Весна 07:46
Происшествия
В Красноярском крае затопило поселок
Поселок Александровский Шлюз в Енисейском районе края оказался затоплен разлившейся в половодье рекой Кас, левым притоком Енисея.
ДЕЛА.ru 22:13
Авто
Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня вчера в 02:23
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости 13:01
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 22:34
Здоровье
49 новых: количество больных коронавирусом в Приморье увеличилось
За прошедшие сутки в Приморском крае наличие коронавирусной инфекции подтвердилось ещё у 49 человек, сообщает DEITA.
Deita.ru 19:45
Теннис
Шарапова хотела бы обладать невидимостью
Бывшая теннисистка Мария Шарапова в прямом эфире Instagram с Новаком Джоковичем рассказала, какой бы суперспособностью хотела обладать.
Спорт-Экспресс 23:20
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости вчера в 07:07
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Происшествия
Завершено следствие по делу экс-губернатора Ивановской области
СКР завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.
Коммерсантъ 18:38
Армия и оружие
Су-57 не оставит шансов американскому F-22
Аналитики издания упомянули, что Су-57 оснащен ракетой класс «воздух-воздух» большой дальности, что делает российский истребитель более универсальным также является преимуществом перед F-22.
Военное дело 03 мая в 07:23
Общество
Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы
Калининградских медиков, отказавшихся от работы во время борьбы с коронавирусом, не стоит осуждать, не выяснив причину их отказа.
Политика Сегодня 01:00
Авто
В России продажи дизельных легковых автомобилей выросли на 6%
Автоновости дня 03 мая в 02:31
Общество
В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом
Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:12
Здоровье
Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей
В своем Twitter он написал, что власти зафиксировали 15 случаев синдрома системного воспалительного ответа у детей в больницах Нью-Йорка.
РИА Новости 18:20
Здоровье
Два новых случая «привозного» коронавируса выявили на Алтае
Два новых случая заболевания коронавирусом выявили в Республике Алтай - оба заболевших являются пассажирами авиарейса из Москвы, прибывшего в Горно-Алтайск 3 мая, сообщает НГА.
Алтапресс 22:35