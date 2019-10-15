Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЭкс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

В ближайшее время российская Генпрокуратура направит во Францию документы для экстрадиции Щетинина на родину. В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
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с чего всё началось

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс08:58

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Трое обвиняемых в злоупотреблении на 160 млн рублей ждут суда, а их подельник задержан во Франции

Коммерсантъ13:10

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Интерфакс08:58

Экс-сотрудник ФСИН Щетинин задержан во Франции

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Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы центра связи ФСИН

РБК09:57

Во Франции задержали бывшего замначальника Центра связи ФСИН Щетинина

РИА Новости09:07

Экс-замглавы центра связи ФСИН России Павел Щетинин задержан во Франции

ТАСС09:03

Во Франции по делу о коррупции задержан бывший замглавы Центра связи ФСИН

RT на русском12:30
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Россияне назвали самые скучные профессии

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Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
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