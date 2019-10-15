Происшествия
ИнтерфаксЭкс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
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Kinonews.ru вчера в 16:17
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова впервые станет мамой
Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
RuNews24.ru 09:21
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Основное внимание было уделено реализации в регионах нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
ГТРК Дагестан вчера в 12:52
Футбол
Молодежная сборная России назвала состав на игру с Эстонией
Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира молодежного Евро-2021 между Эстонией и Россией.
Спорт-Экспресс 11:12
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений
Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.
Lenta.ru 12:24
Шоу-бизнес
Анна Курникова взяла фамилию Энрике Иглесиаса
Подписчики инстаграм-странички Анны Курниковой заметили, что фамилия теннисистки стала двойной: к своей она добавила фамилию Энрике Иглесиаса и стала Курникова-Иглесиас.
Sunmag.me 11:12
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД РФ предложило выбирать и регистрировать госномера для автомобиля на портале госуслуг, заявили в ведомстве.
Московский Комсомолец 12:06
Политика
Путин подарил белого кречета принцу Абу-Даби
Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета.
Lenta.ru 10:40
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Хоккей
Максим Сушинский: «Думаю, что зарплаты в КХЛ сильно рухнут»
Президент «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопросы журналистов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ со СКА.
Спорт-Экспресс 12:17
Политика
В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе
Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
RT на русском 12:32
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие
Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными
Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.
Дождь 01:39
Происшествия
В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь
14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Известия 12:01
Политика
Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах
В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Московский Комсомолец 11:50
Общество
Секрет вечной молодости раскрыли диетологи
Родной город вчера в 23:05
Культура
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
РИА Новости 11:32
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, почему ее дочь Маша никогда не улыбается
Отвечая на вопросы поклонников, знаменитость рассказала, почему ее ребенок никогда не улыбается.
Дни24 13 октября в 00:33
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
Телеканал 360° 13 октября в 17:10
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.
ТАСС 09:17
Спорт
Сборная России вышла в финал Всемирных пляжных игр
Мужская сборная России по пляжному футболу нанесла поражение команде Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр, проходящих в Катаре.
Sportbox.RU 11:30