Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЭкс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
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Во Франции по делу о коррупции задержан бывший замглавы Центра связи ФСИН

RT на русском12:30

Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы центра связи ФСИН

РБК09:57

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Интерфакс08:58

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

URA.Ru09:18

Во Франции задержали бывшего замначальника Центра связи ФСИН Щетинина

РИА Новости09:07

Экс-замглавы центра связи ФСИН России Павел Щетинин задержан во Франции

ТАСС09:03

Во Франции задержан бывший офицер ФСИН Щетинин

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