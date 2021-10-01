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Экс-замминистра просвещения Ракова объявлена в розыск по делу о мошенничестве

МВД РФ объявило в розыск бывшего замминистра просвещения России Марину Ракову по подозрению в мошенничестве в отношении "Фонда новых форм развития образования", сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Интерфакс
Как отметил источник РИА Новости в правоохранительных органах, те, кто окажет помощь беглянке, будут привлечены к уголовной ответственности.
Smotrim.ru
На днях Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей.
YA62.ru
Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
РИА Новости

С чего всё началось

Следствие объявило экс-замминистра Ракову в федеральный розыск
Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. Поводом для этого стало то, что Ракова скрылась от следствия.
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