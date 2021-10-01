МВД РФ объявило в розыск бывшего замминистра просвещения России Марину Ракову по подозрению в мошенничестве в отношении "Фонда новых форм развития образования", сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. Поводом для этого стало то, что Ракова скрылась от следствия.
Как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, знакомый Раковой и его родственники проживают на Украине, куда, по их мнению, пытается попасть сама подозреваемая, так как украинская сторона неохотно выдает России фигурантов уголовных расследований.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Руслана Бобиева, устроившего вульгарную фотосессию у храма Василия Блаженного в центре Москвы, и принял решение о его выдворении за пределы России.