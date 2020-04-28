Экономика

ТАССТАССЭкс-зампред ЦБ Михаил Сухов назначен гендиректором АКРА

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Экс-зампред ЦБ РФ Михаил Сухов назначен генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА). Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. "Совет директоров АКРА принял решение назначить генеральным директором агентства Михаила Сухова", - говорится в сообщении.
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