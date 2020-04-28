Экономика
ТАССЭкс-зампред ЦБ Михаил Сухов назначен гендиректором АКРА
Экс-зампред ЦБ РФ Михаил Сухов назначен генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА). Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. "Совет директоров АКРА принял решение назначить генеральным директором агентства Михаила Сухова", - говорится в сообщении.
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Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
Политика
Путин призвал губернаторов наращивать ресурс
Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин.
ТИА 10:56
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Политика
Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России
Президент России Владимир Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 10:56
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
Игры
Cyberpunk 2077: представлена банда «Валентинос», руководствующаяся строгим моральным кодексом
CD Projekt RED продолжает знакомить публику с разнообразными бандами и организациями на территории Найт-Сити — города, в котором разворачиваются события Cyberpunk 2077.
3DNews 12:23
Общество
Госпитализирован новый настоятель Елоховского собора
Настоятель Богоявленского Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован.
Православие и Мир 08:50
Политика
Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 12:04
Политика
Путин потребовал действовать на опережение в борьбе с коронавирусом
Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно действовать на опережение и иметь ввиду любой вариант развития событий.
ФАН 11:15
Политика
Путин поручил готовить план по восстановлению экономики после пандемии
Ново-Огарево, Московская область, 28 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России готовить масштабный всеобъемлющий план по восстановлению российской экономики после пандемии.
REGNUM 11:07
Политика
Путин отметил опасность отказа от соблюдения ограничительных мер
Отказ от соблюдения ограничительных мер в связи с коронавирусом может привести к немалым бедам, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 12:09
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 11:49
Наука
Потеря обоняния связана с легкой формой коронавируса COVID-19
Потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса и говорит о легком течении заболевания.
ToDay News Ufa 07:45
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Политика
Путин: авиационный парад 9 мая в Москве состоится
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День Победы в Москве пройдет парад самолетов и вертолетов.
Ридус 12:37
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34
Общество
Исследователи нашли на дне Черного моря теплоход «Армения»
В Русском географическом обществе агентству ТАСС рассказали, что еще в 2017 году обнаружили в этом районе магнитную аномалию.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести 10:50
Общество
Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники
Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Экономика
Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году
Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году.
ИА Порт Амур вчера в 11:10