Бывший защитник "Манчестер Сити" Недум Онуоха выступил с заявлением относительно происходящих в США протестов. 25 мая в Миннеаполисе темнокожий мужчина Джордж Флойд погиб от рук полицейского, в связи с чем массовые беспорядки охватили более 20 штатов.

Экс-защитник «Манчестер Сити»: в США не чувствовал себя в безопасности

Общество Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 226

Общество Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 2,6K

Политика Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля. 11K

Авто Renault начала продажи нового Renault Master в России Российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Общество В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге. 1,6K

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 18

Энергетика Встреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Здоровье Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. 37

Происшествия В Севастополе присяжные оправдали обвиняемого в убийстве Подозрение сразу пало на мужчину, с которым убитая жила в доме на пр. Генерала Острякова. Мотивом преступления могла стать ревность. 1

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,9K

Интернет К Google подали иск на $5 млрд за сбор данных пользователей Пользователи жалуются, что корпорация собирает данные о них с помощью сервисов Google Analytics и Google Ad Manager, приложений и даже во время просмотра сайтов в режиме инкогнито. 4

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,9K

Авто АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up. 96

Политика Борисов: Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности. 10

Экономика The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса» «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. 262

Финансы Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля В результате рубль рухнул: 18 марта курс доллара превысил 80 рублей, а российская валюта стала второй наиболее волатильной в мире. 50

Авто Обновленный Hyundai Santa Fe получил стильный дизайн Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку. 14

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,5K