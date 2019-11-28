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Sports.ruЭкс-жена Глушакова получит 4 квартиры и дом в Миллерово после развода
Бывшая жена Дениса Глушакова Дарья по итогам бракоразводного процесса получит во владение несколько объектов недвижимости, сообщает Sport24.
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Дарье Глушаковой после развода достанется 4 квартиры, дом и более 100 млн рублей
Bookmaker-ratings.ru08:57
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:05, Вашингтон
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