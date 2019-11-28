Футбол

Sports.ruSports.ruЭкс-жена Глушакова получит 4 квартиры и дом в Миллерово после развода

Бывшая жена Дениса Глушакова Дарья по итогам бракоразводного процесса получит во владение несколько объектов недвижимости, сообщает Sport24.
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Бывшая жена Глушакова после развода получит 4 квартиры, дом и более 100 млн рублей

Sport24.ru08:49

Что получит бывшая жена Глушакова: три квартиры в Москве, одна в Сочи, дом в Миллерово

Спорт-Экспресс08:38

Экс-жена Глушакова получит 4 квартиры и дом в Миллерово после развода

Sports.ru09:38

СМИ: Бывшая жена Глушакова получит 4 квартиры, дом и более 100 миллионов рублей

Матч ТВ09:54

СМИ: Бывшая жена Глушакова получит 4 квартиры, дом и более 100 миллионов рублей

Sportbox.RU09:54

Дарье Глушаковой после развода достанется 4 квартиры, дом и более 100 млн рублей

Bookmaker-ratings.ru08:57
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:05, Вашингтон
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Результаты 3 квартала 2019 года у Xiaomi многие специалисты назвали настораживающими, ведь по ним может сложиться впечатление, что компания начинает терять свои позиции на основном для себя рынке – смартфонов.
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Отмечается, что несмотря на появление компактной модели, iPhone с 6,1-дюймовым экраном в линейке останется.
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Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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