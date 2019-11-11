Лига чемпионов
Газета.RuЭкс-звезда сборной Югославии: уровень РПЛ упал в несколько раз
Бывшая звезда сборной Югославии Малинка Пантич высказался о конкурентоспособности российских клубов в европейских турнирах.
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Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»
LiveSport.ru вчера в 13:27
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол
Наставник «Ювентуса» объяснил замену Роналду в матче с «Миланом»
Газета.Ru вчера в 23:30
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек
"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС вчера в 12:15
Политика
Между Киевом и Вашингтоном нашелся посредник
Предприниматель утверждал, что в противном случае американское руководство прекратит предоставлять финансовую помощь украинской стороне, а вице-президент США Майкл Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского.
Независимая газета 00:25
Кино
«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат в эти выходные
Американская анимационная комедия «Семейка Аддамс» уже вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
iReactor вчера в 17:26
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.
РБК вчера в 23:52
Культура
Актриса Аглая Шиловская извинилась, что не знала, на какой реке стоит Омск
Омскрегион вчера в 03:53
Армия и оружие
Северная космическая гавань России: 25 лет космодрому Плесецк
За прошедшие 25 лет с космодрома Плесецк проведено около 180 пусков ракет космического назначения, которые вывели на орбиту более 350 космических аппаратов различного назначения, а также выполнено около 80 пусков межконтинентальных баллистических ракет.
ТК Звезда вчера в 21:15
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Гаджеты
Пассивный кулер MonsterLabo The Heart весит три килограмма
3DNews 09 ноября в 04:45
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Экономика
Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
Lenta.ru вчера в 05:11
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro вчера в 10:51
Политика
Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура
«Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.
Известия вчера в 10:02
Политика
Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
Президент Сирии Башар Асад рассказал телеканалу RT, почему он не давал интервью на протяжении последних нескольких лет, и пояснил причины, по которым он решил возобновить общение со СМИ.
РИА Новости 00:22
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 09 ноября в 13:26
Происшествия
Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре
Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
Известия вчера в 05:24
Политика
Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он "сдал Восточную Европу".
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Создателей Apple Card заподозрили в гендерной дискриминации
В Goldman Sachs заявили, что у членов одной семьи могут быть принципиально разные кредитные линии, однако ни о какой гендерной дискриминации речи не идет.
РБК вчера в 22:24
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ 09 ноября в 16:04
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в оренбургском поселке
Интерфакс вчера в 21:54
Политика
Депутат бундестага рассказал об ущербе для ФРГ от санкций против РФ
Санкции против России привели к существенным потерям и банкротству предприятий на востоке Германии, заявил депутат бундестага Антон Фризен (партия «Альтернатива для Германии») в интервью РИА Новости.
REGNUM 00:15
Футбол
Алан Дзагоев рассказал о волнении при выходе на поле в матче с «Сочи»
В матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» Дзагоев вышел на замену на 85-й минуте. Алан впервые почти за год принял участие в матче.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:03
Футбол
Футболист сбил с ног тренера команды соперника
Автор поста в Twitter-аккаунте Goal предположил, что Абрахам намеренно врезался в тренера соперника.
Lenta.ru вчера в 15:38
Политика
В Румынии началось голосование на президентских выборах
Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Румынии.
ТАСС вчера в 00:39