Бывшая звезда сборной Югославии Малинка Пантич высказался о конкурентоспособности российских клубов в европейских турнирах.

Экс-звезда сборной Югославии: уровень РПЛ упал в несколько раз

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