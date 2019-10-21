Общество

Газета.RuГазета.RuЭксгумация останков диктатора Франко назначена на 24 октября

Диктатора побеспокоят Эксгумация останков испанского каудильо (диктатора) Франсиско Франко, умершего в 1975 году, начнется 24 октября в 10:30, сообщает El Pais со ссылкой на правительство страны.
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