Общество
Газета.RuЭксгумация останков диктатора Франко назначена на 24 октября
Диктатора побеспокоят Эксгумация останков испанского каудильо (диктатора) Франсиско Франко, умершего в 1975 году, начнется 24 октября в 10:30, сообщает El Pais со ссылкой на правительство страны.
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Испанское правительство назначило дату эксгумации останков бывшего диктатора Франсиско Франко
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