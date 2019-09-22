Футбол
Версия.Инфо«Эксклюзивный допинг» поможет «Челси» разнести «Ливерпуль»
В центральном матче АПЛ сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». В последние годы, это противостояние стало чуть ли не самым интересным в Англии. Лондонцам в этой игре поможет «эксклюзивный допинг», нет, речь идет не о мельдонии, он лондонцам не нужен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на центральный матч 6-го тура АПЛ
Sport24.ruвчера в 21:07
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
Уралинформбюро 03:02
Игры
The Guardian назвал лучшие видеоигры XXI века
Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
REGNUM 05:30
Авто
С 1 января следующего года грядёт серьёзное повышение стоимости автомобилей
Эксперты отмечают, что рост утилизационного сбора отразится на повышении цен на новые автомобили, и даже на модели отечественной компании LADA.
CarsWeek.ru вчера в 09:54
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Футбол
Кто может возглавить «Спартак» в случае возможного увольнения Кононова
В СМИ обсуждают возможную отставку главного тренера, а руководство московского клуба, по непроверенной информации, уже занято поиском замены.
RT на русском вчера в 10:05
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 20 сентября в 11:33
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о ежедневных атаках стран Запада на системы военной связи
Западные страны ежедневно предпринимают сотни попыток внедрения в системы связи Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 06:42
Спорт
Российские гимнастки завоевали бронзу ЧМ в упражнениях с мячами
Сборная России заняла третье место в групповых упражнения с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Sportbox.RU 07:28
Экономика
Ученые предложили ввести Индекс самогона
Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Российская газета 02:22
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Недвижимость
Цены на новое жилье в крупнейших городах России перестали расти
Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в крупнейших городах России в сентябре практически не изменилась, сообщает «Коммерсантъ».
Полит.ру 07:48
Авто
Музей продает 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Музей Mercedes-Benz выставил на продажу Mercedes-Benz S-Class 1982 года выпуска в ставшем классикой кузове W126, на который до сих пор распространяется гарантия с завода.
Народные новости вчера в 22:03
Происшествия
Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен
По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
ТАСС 00:48
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Политика
Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.
Газета.Ru 06:49
Религия
В Екатеринбурге ученики воскресных школ совершили крестный ход
Как отметила представитель пресс-службы епархии, всего в крестном ходе приняли участие около 1,5 тысячи человек: ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности.
РИА Новости 08:28
Происшествия
Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании
Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
РИА Новости 07:22
Футбол
Заболотный в ворота «Динамо» забил второй гол за «Сочи»
Бомбардир.ру 08:18
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Гаджеты
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3500 оценен в $138
Самое интересное, что известны уже не только характеристики, но и стоимость Ryzen 5 3500: в Тайланде он оценен в эквивалент $138.
iXBT.com 20 сентября в 04:34
Футбол
Оренбург — Локомотив 2:3
«Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2 в матче 10-го тура чемпионата России.
Спорт-Экспресс 06:24
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Общество
В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 06:43