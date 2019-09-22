Футбол

Версия.ИнфоВерсия.Инфо«Эксклюзивный допинг» поможет «Челси» разнести «Ливерпуль»

Челси — Ливерпуль
сегодня
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Стэмфорд Бридж»
В центральном матче АПЛ сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». В последние годы, это противостояние стало чуть ли не самым интересным в Англии. Лондонцам в этой игре поможет «эксклюзивный допинг», нет, речь идет не о мельдонии, он лондонцам не нужен.
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