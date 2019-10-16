Экономика
РБКЭкс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд
Издательская группа «Эксмо-АСТ» вышла на рынок учебной литературы в 2014 году, купив специализирующееся на выпуске учебников издательство «Дрофа».
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Российский рынок учебной литературы, по данным "Эксмо-АСТ", в 2018 г. составил 26 млрд руб. Лидер рынка с долей 42% – издательство "Просвещение" (его акционеры – Владимир Узун и Олег Ткач), доля принадлежащей "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник" – 30%, оставшиеся порядка 28% делят между собой небольшие издательства.Ведомости16 октября в 16:30
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Общество
В Каталонии началась всеобщая забастовка
ТВ Центр 04:42
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 16 октября в 18:33
Общество
Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
Известия 09:06
Происшествия
В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети
Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
РИА Новости 07:15
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 16 октября в 12:35
Политика
Макрон, Меркель и Джонсон хотят встретиться с Эрдоганом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он вместе с лидерами Германии и Великобритании Ангелой Меркель и Борисом Джонсоном хотят встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на следующей неделе.
РЕН ТВ 09:04
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц примет участие в шоу «Холостяк»
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц поборется за сердце нового героя шоу «Холостяк» Антона Криворотова.
Телепрограмма 06:20
Политика
В «Газпроме» назвали условия продления транзита газа через Украину
В пятницу, 18 октября, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и премьер-министр России Дмитрий Медведев провели рабочую встречу, в ходе которой среди прочего обсудили вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины.
RT на русском 08:48
Происшествия
В Севастополе задержан директор департамента архитектуры
Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Российская газета 09:10
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции.
Вести.Ru 09:46
Политика
В России получены новые доказательства принадлежности арктического шельфа
У российского Минобороны теперь есть новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, которое прошло в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 09:52
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 13:30
Футбол
Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».
ФАН 09:19
Политика
На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
РБК 09:48
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес
Дмитрия Пескова тепло поздравили Татьяна Навка и старшая дочь Лиза
Поздравила отца и старшая дочь от предыдущего брака Елизавета.
Millionaire.ru 04:44
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк призвали молиться за здоровье актрисы
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, одна из подписчиц предложила родным Анастасии Заворотнюк провести соборную молитву за здравие любимой актрисы.
Уфимские Заметки 08:26
Происшествия
Подполковник брянской полиции требовал 5 млн рублей за закрытие дела
17 октября была вторая часть взятки, на этот раз сумма составила более одного миллиона рублей.
Life.ru 06:24
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
РИА Новости вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Шоу-бизнес
Семья Тимати впервые показала лицо его новорожденного сына
Молодые родители сразу же дали понять, что не намерены скрывать факт пополнения в семье, а воспитание ребёнка тоже будет проходить в активной коммуникации Тимати и Решетовой с широкой общественностью.
Bimru.ru 08:18
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Футбол
«Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки
RT на русском 04:46
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
RT на русском 04:02
Культура
Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Газета.Ru 07:37