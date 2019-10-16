Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы

«Эксмо-АСТ» планирует продать корпорацию «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы, сообщил «Ведомостям» президент издательской группы Олег Новиков. Она готова продать свой бизнес за 6,25 млрд руб.
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с чего всё началось

Крупнейшая российская издательская группа избавляется от учебников

Российский рынок учебной литературы, по данным "Эксмо-АСТ", в 2018 г. составил 26 млрд руб. Лидер рынка с долей 42% – издательство "Просвещение" (его акционеры – Владимир Узун и Олег Ткач), доля принадлежащей "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник" – 30%, оставшиеся порядка 28% делят между собой небольшие издательства.
Ведомости16 октября в 16:30

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Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд

РБК08:26

«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы

Коммерсантъвчера в 00:21

«Ведомости»: «Эксмо-АСТ» рассматривает продажу бизнеса учебной литературы

ТАССвчера в 03:34

Издательство «Российский учебник» будет выставлено на продажу

ГЛАС.RUвчера в 02:31

ЭКСМО АСТ планирует продать корпорацию «Российский учебник», которые специализируется на выпуске учебной литературы

Эхо Москвывчера в 01:17

«Эксмо-АСТ» рассматривает продажу бизнеса учебной литературы

News.ruвчера в 04:28

Крупнейшая российская издательская группа избавляется от учебников

Ведомости16 октября в 16:30
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Политика

Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Армия и оружие

Эрдоган назвал встречу с Путиным «этапом реализации шагов по Сирии»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным как новый этап реализации шагов в отношении сирийского вопроса.
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Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова стала женой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
ТК Звезда вчера в 16:25
Политика

В Приднестровье утилизируют 20 тысяч тонн оружия

В Приднестровье в ближайшее время начнется утилизация оружия. Больше 20 тысяч тонн будет уничтожено или изъято.
Новостной фронт 04:25
Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Общество

Путину рассказали о будущем древнерусских городов

Древнерусские Шуя и Кинешма вернут свой исторический облик.
Российская газета 08:20
Общество

Исследование: россияне едят слишком много яиц

Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
Бел.Ру 07:06
Космос

Крупнейшие спиральные галактики превысили ожидаемую скорость вращения

Если все галактики погружены в протяженные гало из темной материи, массы которых в несколько раз превышает суммарные массы звезд и газа в системах, то наблюдаемые кривые вращения удается воспроизвести.
N+1 08:32
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Происшествия

Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске

В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Шоу-бизнес

Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда

Промоутер Сергей Лавров заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда.
Телепрограмма 00:29
Происшествия

В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети

Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
РИА Новости 07:15
Происшествия

Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП

Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Политика

В Молдавии заявили о возможности поставки Россией газа в обход Украины

Как отметил президент, хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с «Газпромом» предусматривает и «возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами».
RT на русском 08:09
Политика

Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»

В начале 2018 года президент РФ подписал указ о передаче полномочий ликвидированного Спецстроя Минобороны РФ.
Интерфакс 08:15
Культура

Пригожин назвал глупостью иск Кормухиной к Гагариной

Кормухина обвинила Гагарину в плагиате кавер-версии композиции «Кукушка» Виктора Цоя. По мнению Пригожина, претензии Кормухиной — глупость.
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Общество

Всеобщая забастовка началась в Каталонии

Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Футбол

«Спартак» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

Московский "Спартак" обыграл казанский "Рубин" в матче 13-го тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости 08:07
Общество

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс 08:09
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Игры

Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K

Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK вчера в 10:51
Политика

Соратник Порошенко задержан на Украине

Экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский задержан при попытке выехать из Украины.
Взгляд.ру вчера в 07:37
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 11:27
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном

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7Дней.ру 06:30
Общество

Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений

Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.
Forbes вчера в 04:21
Футбол

Шаронов раскритиковал Сорокина: «Если он головой в „Краснодаре“, то делает только себе хуже»

Тренер казанского "Рубина" Роман Шаронов рассказал о том, почему Егор Сорокин перестал попадать в состав казанского клуба.
Bobsoccer 02:25
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

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Олег Евгеньевич Новиков
Предприниматель
Издатель, совладелец «Эксмо-АСТ», бывший генеральный директор Издательской группы «Эксмо-АСТ» до 2018 года, включающей издательства «Эксмо», АСТ и Корпорацию «Российский учебник», совладелец компании «Новый книжный - Буквоед», издательства «Манн, Иванов и Фербер» и председатель совета директоров Тверского полиграфического комбината. Член Президиума Российского книжного союза. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
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