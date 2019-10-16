Экономика
Коммерсантъ«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы
«Эксмо-АСТ» планирует продать корпорацию «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы, сообщил «Ведомостям» президент издательской группы Олег Новиков. Она готова продать свой бизнес за 6,25 млрд руб.
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с чего всё началось
Российский рынок учебной литературы, по данным "Эксмо-АСТ", в 2018 г. составил 26 млрд руб. Лидер рынка с долей 42% – издательство "Просвещение" (его акционеры – Владимир Узун и Олег Ткач), доля принадлежащей "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник" – 30%, оставшиеся порядка 28% делят между собой небольшие издательства.Ведомости16 октября в 16:30
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Политика
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным как новый этап реализации шагов в отношении сирийского вопроса.
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Российская газета 08:20
Общество
Исследование: россияне едят слишком много яиц
Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
Бел.Ру 07:06
Космос
Крупнейшие спиральные галактики превысили ожидаемую скорость вращения
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N+1 08:32
Шоу-бизнес
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7Дней.ру 05:00
Происшествия
Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске
В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Шоу-бизнес
Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда
Промоутер Сергей Лавров заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда.
Телепрограмма 00:29
Происшествия
В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети
Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП
Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Политика
В Молдавии заявили о возможности поставки Россией газа в обход Украины
Как отметил президент, хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с «Газпромом» предусматривает и «возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами».
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Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
В начале 2018 года президент РФ подписал указ о передаче полномочий ликвидированного Спецстроя Минобороны РФ.
Интерфакс 08:15
Культура
Пригожин назвал глупостью иск Кормухиной к Гагариной
Кормухина обвинила Гагарину в плагиате кавер-версии композиции «Кукушка» Виктора Цоя. По мнению Пригожина, претензии Кормухиной — глупость.
Культуромания 07:22
Общество
Всеобщая забастовка началась в Каталонии
Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России
Московский "Спартак" обыграл казанский "Рубин" в матче 13-го тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости 08:07
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK вчера в 10:51
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Соратник Порошенко задержан на Украине
Экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский задержан при попытке выехать из Украины.
Взгляд.ру вчера в 07:37
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В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
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Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном
Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.
7Дней.ру 06:30
Общество
Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений
Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.
Forbes вчера в 04:21
Футбол
Шаронов раскритиковал Сорокина: «Если он головой в „Краснодаре“, то делает только себе хуже»
Тренер казанского "Рубина" Роман Шаронов рассказал о том, почему Егор Сорокин перестал попадать в состав казанского клуба.
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