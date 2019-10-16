Российский рынок учебной литературы, по данным "Эксмо-АСТ", в 2018 г. составил 26 млрд руб. Лидер рынка с долей 42% – издательство "Просвещение" (его акционеры – Владимир Узун и Олег Ткач), доля принадлежащей "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник" – 30%, оставшиеся порядка 28% делят между собой небольшие издательства.

с чего всё началось

«Эксмо-АСТ» планирует продать корпорацию «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы, сообщил «Ведомостям» президент издательской группы Олег Новиков. Она готова продать свой бизнес за 6,25 млрд руб.

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