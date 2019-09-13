Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперимент по маркировке велосипедов начинается в России

С сегодняшнего дня в России начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабина.
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В России начался эксперимент по маркировке велосипедов

Коммерсантъвчера в 23:39

Эксперимент по маркировке велосипедов начинается в России

Российская газета02:34

В России с сегодняшнего дня начинается эксперимент по маркировке велосипедов

Эхо Москвы01:46

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

РБК13 сентября в 02:18

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

ТАСС13 сентября в 03:07

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в РФ с 16 сентября

ПРАЙМ13 сентября в 04:23

Правительство запустило эксперимент по маркировке велосипедов

Московский Комсомолец13 сентября в 03:17
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Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Волейбол

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика

Президент Ирана прибыл в Турцию для участия в саммите по Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии.
REGNUM 02:02
Экономика

Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости 13 сентября в 05:31
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ

Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Lenta.ru 02:32
Футбол

«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru вчера в 00:50
Авто

Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году

Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня вчера в 06:31
Политика

В Болгарии заявили, что скандал с «Русофилами» не касается отношений Софии и Москвы

МИД Болгарии не рассматривает факт обвинения в шпионаже лидера болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова через призму отношений с Россией.
ТАСС 02:29
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Энергетика

Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям

Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 сентября в 09:08
Происшествия

В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве

REGNUM вчера в 12:35
Происшествия

В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Экономика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Армия и оружие

В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»

В России начались стратегические учения "Центр-2019". Завершатся они в субботу, 21 сентября.
РИА Новости вчера в 17:41
Музыка

Скончался лидер американской группы The Cars

Слово и Дело вчера в 23:08
Политика

Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200, которые прибыли в Турцию, чтобы принять участие во втором технологическом фестивале Teknofest, продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом.
Известия вчера в 11:21
Космос

«Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна

15.09.19 Летом этого года, а именно 20 июня, Сатурн находился на ближайшем расстоянии от Земли — примерно в 1,36 миллиарда километров.
Портал Поиск вчера в 04:05
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Происшествия

В Калининградской области туриста смыло волной в море

Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Футбол

Роналду расплакался во время просмотра видео со своим умершим отцом

Газета.Ru 00:36
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Политика

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".
Накануне.Ru вчера в 04:06
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери

Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.
Пятый канал вчера в 10:53
Футбол

«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами

«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК вчера в 18:42
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