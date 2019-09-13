Экономика
Российская газетаЭксперимент по маркировке велосипедов начинается в России
С сегодняшнего дня в России начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабина.
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Правительство запустило эксперимент по маркировке велосипедов
Московский Комсомолец13 сентября в 03:17
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Политика
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Экономика
Два рейтинговых агентства получили аккредитацию Центробанка
Банк России включил в реестр кредитных рейтинговых агентств двух новых членов — ООО «Национальные кредитные рейтинги» и ООО «Национальное рейтинговое агентство», говорится в материалах регулятора.
РБК 05:11
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У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Политика
Прошедшие в Мосгордуму оппозиционеры потратили на выборы в 9 раз меньше кандидатов от власти
20 оппозиционеров, выигравших выборы в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39,2 миллиона рублей.
Век 05:44
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
Футбол
Семак рассказал о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти из группы в Лиге чемпионов.
МР7.ру 00:08
Здоровье
Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа
"Ранее всего шесть стран производили такие вакцины, сейчас и мы ее производим", - отметил он, добавив, что примерно в десяти странах она включена в национальный прививочный календарь.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие
Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Сергей Лавров уверен, что без достижения мира в Сирии и возвращения страны в «арабскую семью», стабильность в регионе невозможна.
Мир новостей 13 сентября в 05:15
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Наука
В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила
Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток 13 сентября в 12:31
Авто
В Ferrari рассказали о своем первом кроссовере
Ferrari ускоряет разработку своего внедорожника, который подтолкнет бренд в совершенно новом направлении для комфорта, дизайна интерьера, пространства и технологий двигателя.
32CARS.ru вчера в 23:56
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Cyber.sports.ru 03:51
Кино
Греческая делегация прибыла в Крым с культурной миссией
Политика Сегодня 00:53
Футбол
Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Сассуоло»
В составе римского клуба голами отметились Бриан Кристанте (12-я минута), Эдин Джеко (19), Генрих Мхитарян (22) и Джастин Клюйверт (33).
Советский спорт вчера в 13:58
Путешествия
Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге
В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.
REGNUM 05:21
Политика
Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM вчера в 16:50
Общество
Синоптик рассказал о приходе бабьего лета в Москву
Газета.Ru 06:09
Армия и оружие
ВДВ получили 15 новых систем для десантирования боевых машин БМД-4М
Первые 15 парашютных бесплатформенных систем ПБС-950У для десантирования боевых машин десанта БМД-4М поставлены в Воздушно десантные войска России, сообщил журналистам директор по производству московского конструкторско-производственного комплекса "Универсал" (входит в "Технодинамику" Ростеха) Дмитрий Катальников.
РИА Новости 04:08
Здоровье
17 сентября каждый сможет пожаловаться на врачей
Во Всемирный день безопасности пациентов любой желающий сможет получить консультацию по вопросам безопасности пациентов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул Ченцова 71/63б с 10.00 до 16.00.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:41
Футбол
«Гэлакси» забили 7 голов «Спортингу», Ибрагимович оформил хет-трик
Еще два гола за «Гэлакси» забил Себастьян Ллетгет, по разу отличились Джо Корона и Уриэль Антуна.
Sport24.ru 01:28
Армия и оружие
Появилось видео запуска крылатой ракеты подлодкой РФ в Тихом океане
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Омск» выпустил крылатую ракету в Тихом океане.
Известия вчера в 20:53
Наука
Потребляй ответственно
Мир второй половины XX века был мало похож на сегодняшний, в котором "золотой миллиард" уже прошел деиндустриализацию, а массовое промышленное производство переместилось на глобальный Юг, прежде всего в Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.
N+1 13 сентября в 05:00