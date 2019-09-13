Экономика
Российская газетаЭксперимент по маркировке велосипедов начинается в России
С сегодняшнего дня в России начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабина.
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Правительство запустило эксперимент по маркировке велосипедов
Московский Комсомолец13 сентября в 03:17
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Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 14 сентября в 13:59
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Культуромания 01:42
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17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Lenta.ru вчера в 06:30
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Культура
Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце
Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.
Российская газета 04:00
Политика
Чемезов отрицает существование «политбюро 2.0» «ближнего круга» Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «политбюро 2.0» и назвал информацию о коллегиальном принятии решений «ближним кругом» президента РФ Владимира Путина глупостью.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
Газета.Ru 03:52
Энергетика
Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи
Мировые цены на нефть на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco.
РБК вчера в 19:46
Экономика
Названы крупнейшие частные компании России
«Лукойл» в седьмой раз подряд оказался крупнейшей российской частной компанией.
Lenta.ru 03:16
Шоу-бизнес
Стала известна стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике
Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро.
Росбалт 03:42
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У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась
Интерфакс 04:42
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Наука
Обнаружен новый «гормон стресса»
Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13 сентября в 08:04
Шоу-бизнес
Дочь Роберта Рождественского Ксения в 49 лет впервые стала мамой
Женщина, которой уже 49 лет, стала мамой впервые.
Вечерний курьер 04:05
Музыка
Чиновница пожаловалась в полицию на Шнурова за мат на концерте
Чиновница управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу после концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону написала на лидера коллектива Сергея Шнурова заявление в полицию.
Известия 04:17
Происшествия
Суд вынес приговор участнику протестов в Екатеринбурге
Мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Филатов вынес приговор по делу о протестах в сквере: местного жителя Станислава Мельниченко признали виновным по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти») и назначили ему шесть месяцев исправительных работ.
Право.ру 04:23
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Красноярске
НГС24 вчера в 02:45
Общество
ВЦИОМ изучил отношение россиян к женщинам в политике
Абсолютное большинство - 78% респондентов - положительно относятся к тому, что женщины реализуют себя в политической сфере, 81% опрошенных уверены, что женщины должны быть представлены в политике наравне с мужчинами.
Российская газета 02:02
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве
Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru вчера в 13:40
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика
Песков допустил обсуждение Путиным в Анкаре атак на Saudi Aramco
На встречах президента России Владимира Путина с иранским коллегой Хасаном Роухани и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре может подняться тема атак на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 03:57
Авто
Обновлённая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году
Ожидается, что рестайлинговая версия культового внедорожника появится на рынке уже в январе 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 09:53
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
Lenta.ru 05:02
Политика
Волкер уверен, что Россия уйдёт из Крыма
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью ТСН заявил о своей уверенности в том, что Россия уйдёт из Крыма.
Свободная Пресса 04:01