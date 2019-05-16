Экономика
Российская газетаЭксперимент по маркировке велосипедов начинается в России
С сегодняшнего дня в России начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабина.
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Правительство запустило эксперимент по маркировке велосипедов
Московский Комсомолец13 сентября в 03:17
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Lenta.ru 14 сентября в 13:08
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Жительница Великобритании похудела на 63 килограмма на диете из мороженого и жареной курицы. Об этом сообщает издание The Sun.
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Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
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Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
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В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
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Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
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Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
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Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Известия вчера в 10:32
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 00:55
Футбол
«СЭ»: за ситуацией с Кононовым следит киевское «Динамо»
Киевское «Динамо» наблюдает за ситуацией вокруг главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
Sports.ru 02:57
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Армия и оружие
Россия разместила С-400 в Арктике
Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
BFM.ru 01:54
Происшествия
Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
RT на русском 03:20
Единоборства
Флойд Мейвезер анонсировал показательный бой с Пакьяо
Разговоры о матче-реванше между 42-летним Мейвезером и 40-летним Пакьяо, который еще не завершил свою боксерскую карьеру и является действующим чемпионом мира в полусреднем весе, ведутся с момента их первого поединка в мае 2015 года, когда Мейвезер победил единогласным решением судей.
Allboxing.ru вчера в 00:45
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
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Станислав Мельниченко был обвинен в оскорблении сотрудника полиции Евгения Крюкова во время майских акций против строительства храма в сквере.
Росбалт 02:18
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Большинство россиян положительно относится к присутствию женщин в политике, почти половина считает оптимальным нынешнее соотношение мужчин и женщин в этой сфере.
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Каррера назвал, кого бы он назначил капитаном «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выборах капитана команды.
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Происшествия
Туриста смыло волной в море в Калининградской области
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Наука
Ученые выяснили, чем опасны яйца на завтрак
Исследователи провели два эксперимента, в которых приняли участие 48 человек, и выяснили, чем могут быть опасны яйца на завтрак.
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Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
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Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк сообщил о запрете комментировать ее состояние
Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно состояния здоровья российской актрисы.
Невские Новости вчера в 13:21