Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперимент по маркировке велосипедов начинается в России

С сегодняшнего дня в России начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабина.
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В России начался эксперимент по маркировке велосипедов

Коммерсантъвчера в 23:39

Эксперимент по маркировке велосипедов начинается в России

Российская газета02:34

В России с сегодняшнего дня начинается эксперимент по маркировке велосипедов

Эхо Москвы01:46

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

РБК13 сентября в 02:18

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

ТАСС13 сентября в 03:07

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в РФ с 16 сентября

ПРАЙМ13 сентября в 04:23

Правительство запустило эксперимент по маркировке велосипедов

Московский Комсомолец13 сентября в 03:17
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
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Рубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть

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Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
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Известия вчера в 10:32
Происшествия

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
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Происшествия

В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Общество

Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ

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Общество

С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск

С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
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Армия и оружие

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Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
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Единоборства

Флойд Мейвезер анонсировал показательный бой с Пакьяо

Разговоры о матче-реванше между 42-летним Мейвезером и 40-летним Пакьяо, который еще не завершил свою боксерскую карьеру и является действующим чемпионом мира в полусреднем весе, ведутся с момента их первого поединка в мае 2015 года, когда Мейвезер победил единогласным решением судей.
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Политика

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
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Джеки Чан по-русски извинился за отмену визита в Москву

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ВЦИОМ изучил отношение россиян к женщинам в политике

Большинство россиян положительно относится к присутствию женщин в политике, почти половина считает оптимальным нынешнее соотношение мужчин и женщин в этой сфере.
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Футбол

Каррера назвал, кого бы он назначил капитаном «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выборах капитана команды.
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Происшествия

Туриста смыло волной в море в Калининградской области

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Ученые выяснили, чем опасны яйца на завтрак

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Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

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Политика

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Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк сообщил о запрете комментировать ее состояние

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно состояния здоровья российской актрисы.
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