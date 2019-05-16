с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Энергетика Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Наука Исследования выявили самые опасные для вождения песни Специалисты из университета в Гуанчжоу выявили песни, которые оказывают наибольшее влияние на нервно-психическую устойчивость людей во время вождения автомобиля, создавая опасные условия поездок.

Гаджеты Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов» В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".

Происшествия Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.

Авто Самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали 14 ДТП Всего насчитывается 843 случая ложного срабатывания AEB, 14 из которых привели к ДТП с пятью пострадавшими.

Культура В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.

Авто Toyota проводит тестирование модели Prius на солнечных батареях На Toyota Prius установили солнечные батареи толщиной 0,03 миллиметра. Вес аккумуляторов составляет 80 килограммов.

Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".

Здоровье В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Политика В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Политика В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Робби Шлунд – глава российско-германской группы в парламенте ФРГ, депутат от партии «Альтернатива для Германии» - заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа.

Футбол «Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа Отмечается, что приход на тренерский мостик Юргена Клоппа может стать ключиком для «Реала» и «Барселоны» в реализации их желания подписать Виргила ван Дейка.

Общество Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.

Кино Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова» Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».

Политика Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире Обострение отношений США и Ирана может привести к новой войне, считает сенатор Алексей Пушков.

Армия и оружие В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019» Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.