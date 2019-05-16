Экономика
ТАССЭксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.
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с чего всё началось
Эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам начнется в России с 16 сентября и продлится до 31 мая 2020 года, говорится в постановлении правительства.Коммерсантъ13 сентября в 05:01
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Правительство запустило эксперимент по маркировке велосипедов
Московский Комсомолец13 сентября в 03:17
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
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