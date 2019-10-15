Общество
RT на русскомНазваны возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России
Эксперимент по выдаче электронных паспортов России может начаться в Москве в марте 2020 года. «Проект указа уполномочивает правительство провести эксперимент с 1 марта 2020 года», — говорится в пояснительной записке к проекту указа.
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Минкомсвязь предложила провести эксперимент по выдаче электронных паспортов с 1 марта 2020 года
Парламентская газета06:53
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