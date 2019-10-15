Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России

Эксперимент по выдаче электронных паспортов России может начаться в Москве в марте 2020 года. «Проект указа уполномочивает правительство провести эксперимент с 1 марта 2020 года», — говорится в пояснительной записке к проекту указа.
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Эксперимент с российскими электронными паспортами может стартовать в марте

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Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте 2020 года

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