Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва. Об этом говорится в проекте указа, который опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

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