Общество
Российская газетаЭксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва. Об этом говорится в проекте указа, который опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.
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Минкомсвязь предложила провести эксперимент по выдаче электронных паспортов с 1 марта 2020 года
Парламентская газета06:53
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Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
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