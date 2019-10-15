Общество

Российская газетаРоссийская газетаЭксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва. Об этом говорится в проекте указа, который опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.
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Эксперимент с российскими электронными паспортами может стартовать в марте

Вечерняя Москва08:39

Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте 2020 года

Москва 2408:03

Минкомсвязь предложила провести эксперимент по выдаче электронных паспортов с 1 марта 2020 года

Парламентская газета06:53

Пилот по выдаче электронных паспортов может начаться в Москве с 1 марта 2020 года

ТАСС07:34

В России назвали сроки начала выдачи электронных паспортов

Lenta.ru07:33

Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

РИА Новости07:32

Минкомсвязь назвала сроки выдачи электронных паспортов

РБК07:54
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