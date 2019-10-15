Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте 2020 года

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Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

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