Общество
РИА НовостиЭксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Минкомсвязь предложила провести эксперимент по выдаче электронных паспортов с 1 марта 2020 года
Парламентская газета06:53
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Военное обозрение вчера в 02:21
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за внешний вид в новом клипе
Российская певица Ольга Бузова выпустила клип на лирическую песню «Я еще верю» и подверглась критике в соцсетях.
Вечерняя Москва 08:03
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество
В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
РБК 12:42
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Аргументы и Факты вчера в 16:05
Футбол
В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича
Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
ODDS.ru вчера в 07:15
Армия и оружие
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
РИА Новости 15:10
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Известия вчера в 15:44
Религия
Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
Известия 14:41
Политика
Бородай: глава ДНР Захарченко был убит пенсионерами из КГБ
Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».
Московский Комсомолец 12:27
Футбол
Жиру может покинуть «Челси», если останется в роли запасного
Как сообщает Evening Standard, 33-летний форвард рассматривает вариант смены команды, если останется в качестве запасного в лондонском клубе.
ProstoProSport 10:06
Футбол
Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Общество
«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
РБК 12:23
Экономика
НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года
Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 07:56
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
N+1 11:07
Общество
Суд назначил первый в России штраф за фейковые новости
Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
REGNUM 06:44
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Футбол
Федун прокомментировал назначение Тедеско
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско.
Газета.Ru 15:18
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика вчера в 00:00
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 11:39