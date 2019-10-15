"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

Шоу-бизнес Бузову раскритиковали за внешний вид в новом клипе Российская певица Ольга Бузова выпустила клип на лирическую песню «Я еще верю» и подверглась критике в соцсетях.

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Общество В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.

Политика Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.

Футбол В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.

Происшествия Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.

Религия Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.

Политика Бородай: глава ДНР Захарченко был убит пенсионерами из КГБ Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».

Футбол Жиру может покинуть «Челси», если останется в роли запасного Как сообщает Evening Standard, 33-летний форвард рассматривает вариант смены команды, если останется в качестве запасного в лондонском клубе.

Футбол Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.

Экономика НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наука Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.

Общество Суд назначил первый в России штраф за фейковые новости Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Происшествия В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.

Футбол Федун прокомментировал назначение Тедеско Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.

Космос Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.