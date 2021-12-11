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Эксперт Абрамов: новый штамм COVID-19 «омикрон» вряд ли приведет к обвалу на биржах

Прокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу.
РИА Новости
По словам Абрамова, котировки РФ на данный момент в меньшей степени зависят от иностранных инвесторов, чем в 1997 и 2008 годах.
Экономика сегодня
Недавно молекулярный биолог, сотрудник Сколковского университета Георгий Базыкин предположил, что появление «Омикрона» не ухудшит эпидемическую ситуацию в России.
Экономика сегодня
Даже если бы случился настоящий финансовый кризис (что пока маловероятно), на российских биржах не появятся миллионы разорившихся инвесторов.
ПРАЙМ

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