РИА НовостиЭксперт Абрамов: новый штамм COVID-19 «омикрон» вряд ли приведет к обвалу на биржахПрокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу.РИА НовостиПо словам Абрамова, котировки РФ на данный момент в меньшей степени зависят от иностранных инвесторов, чем в 1997 и 2008 годах.Экономика сегодняНедавно молекулярный биолог, сотрудник Сколковского университета Георгий Базыкин предположил, что появление «Омикрона» не ухудшит эпидемическую ситуацию в России.Экономика сегодняДаже если бы случился настоящий финансовый кризис (что пока маловероятно), на российских биржах не появятся миллионы разорившихся инвесторов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРЕН ТВФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииФинансист Абрамов объяснил, стоит ли инвесторам бояться обвала на биржах из-за «омикрона»Life.ru20:32Экономист Абрамов считает, что россияне сильно не пострадают в случае биржевого кризисаПРАЙМ18:02Самое цитируемоеЭксперт Абрамов оценил вероятность биржевого кризиса из-за распространения нового штамма коронавирусаOnline47.ru20:27Экономист Абрамов: «Омикрон» не спровоцирует обвал котировок на биржахЭкономика сегодня20:09Экономист Абрамов: омикрон-штамм не приведет к обвалу на биржахФАН19:31Эксперт заявил о нереальности новых «черных понедельников» в РоссииРЕН ТВ19:22Эксперт Абрамов: новый штамм COVID-19 «омикрон» вряд ли приведет к обвалу на биржахРИА Новости18:15Показать ещёОценить3Поделиться