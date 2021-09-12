"Если условия для получения освобождения по НДФЛ не выполняются, то физлицо будет обязано уплатить налог в размере 13% с суммы полученных доходов при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве, на основании поданной в налоговые органы декларации", — указывает Ахмадеев.
Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США потребуется больше времени для принятия решения о разрешении производителям электронных сигарет продавать свою продукцию в стране.