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Эксперт Ахмадеев: продажа овощей облагается НДФЛ при площади дачного участка более 0,5 га

Дачникам при соблюдении определенных условий не нужно платить налог с продажи самовыращенных овощей.
Московский Комсомолец
По словам эксперта, по решению соответствующего субъекта России максимально установленная величина площади земельного участка может быть увеличена не более чем в пять раз.
Взгляд.ру
Для освобождения от уплаты НДФЛ следует получить в соответствующих органах самоуправления документ.
Телеканал 360°
Для того чтобы продавать овощи и не платить налог, необходимо иметь соответствующий документ, который выдан органом местного самоуправления, сообщает агентство «Прайм».
ФедералПресс

С чего всё началось

Эксперт Ахмадеев рассказал, когда можно не платить налог при продаже овощей со своего огорода
"Если условия для получения освобождения по НДФЛ не выполняются, то физлицо будет обязано уплатить налог в размере 13% с суммы полученных доходов при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве, на основании поданной в налоговые органы декларации", — указывает Ахмадеев.
ПРАЙМ18:01

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