"Если условия для получения освобождения по НДФЛ не выполняются, то физлицо будет обязано уплатить налог в размере 13% с суммы полученных доходов при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве, на основании поданной в налоговые органы декларации", — указывает Ахмадеев.
Минсельхоз поддержал предложение бизнес-ассоциаций по переносу реформы расширенной ответственности производителя (РОП), предусматривающей введение 100-процентого норматива утилизации упаковки, с 2022 на 2025 год.
Бригада береговой охраны Канады в начале сентября провела совместные поисково-спасательные учения с партнерами из береговой охраны США и канадскими рейнджерами недалеко от залива Резольют – на крайнем Севере Канады.