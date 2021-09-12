Эксперт Ахмадеев рассказал, когда можно не платить налог при продаже овощей со своего огорода

"Если условия для получения освобождения по НДФЛ не выполняются, то физлицо будет обязано уплатить налог в размере 13% с суммы полученных доходов при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве, на основании поданной в налоговые органы декларации", — указывает Ахмадеев.