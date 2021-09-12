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Эксперт Ахмадеев: продажа овощей облагается НДФЛ при площади дачного участка более 0,5 га

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев предупредил россиян о налоге на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже овощей с огорода.
Lenta.ru
Если размер земли более 0,5 га, а также в том случае, если для выращивания продукции привлекались наемные работники, придется платить налоги.
Vologda-poisk.ru
По словам эксперта, по решению соответствующего субъекта РФ максимально установленная величина площади земельного участка может быть увеличена не более чем в 5 раз.
ПРАЙМ
Для того чтобы продавать овощи и не платить налог, необходимо иметь соответствующий документ, который выдан органом местного самоуправления, сообщает агентство «Прайм».
ФедералПресс

С чего всё началось

Эксперт Ахмадеев рассказал, когда можно не платить налог при продаже овощей со своего огорода
"Если условия для получения освобождения по НДФЛ не выполняются, то физлицо будет обязано уплатить налог в размере 13% с суммы полученных доходов при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве, на основании поданной в налоговые органы декларации", — указывает Ахмадеев.
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